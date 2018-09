Ordskattar på dialekt

Dei norske dialektane er fulle av rare og morosame ord og uttrykk, nokre kjende andre uforståelege.

Språkforskar Tor Erik Jenstad har i boka "Fysekjerringer og glupstuter" samla 300 dialektord og -uttrykk frå bygd og by. Han fortel om utbreiing og opphav og viser korleis ulike uttrykk er blitt brukt rundt i landet.

– Som leksikograf tek eg vanlegvis ikkje parti for orda, men prøver å vere nøytral. I denne boka har eg derimot valt ut ord som eg sjølv synest er artige på ulike vis. Men målet er å få fram den rikdomen og det mangfaldet som finst i dialektordforrådet vårt og dele det med eit større publikum, seier Tor Erik Jenstad til Nynorsk pressekontor.

Språkuttrykk

Den typiske dialektbrukaren i Noreg i dag er truleg ein "jarvlending". Opphavleg er det ein person som snakkar ein ubestemmeleg dialekt, med trekk frå mange kantar. Uttrykket kjem eigentleg frå Agdenes i Trøndelag. Å jarve kan både bety å skravle og å blande, rote saman noko.

Å pjolske betyr å snakke utydeleg eller uforståeleg, særleg om du prøver å gjere deg forstått på eit språk du beherskar dårleg. Ordet er brukt i Nord-Noreg, særleg om dei som prøver seg på samisk, kvensk, eller russisk. Men mange av oss har nok også pjolska engelsk. Uansett kan det då fort bli "purketysk", som betyr uforståeleg språk, babbel, kaudervelsk. Ordet høyrer heime både i Trøndelag, på Vestlandet og i Nord-Noreg. Lokal variant på Nordmøre er til dømes babbeltysk og baldertysk.

Målet er å få fram den rikdomen og det mangfaldet som finst i dialektordforrådet vårt. Artige ord

Er du blant dei som pratar i eitt køyr har du "merrasig", særleg i Eiker og Drammens-området. Driv du i tillegg med tomt og unødvendig lausprat, driv du med "kjakebrak". Iallfall i Haram på Sunnmøre.

Ein person som pratar heile tida og overdøyver andre blir i Naustdal i Sunnfjord kalla for ein "husetot". Tot heng saman med å tyte.

Ei "poppelgryte" er også karakteristikken på ei skravlebøtte i Tresfjord og Vestnes i Romsdal. Ordet kjem frå ei putrande gryte, der det boblar over av det som er inni.

Jenstad har delt inn boka i ulike kategoriar, som til dømes ord for ting og tang, ord for naturfenomen, arbeidslivet, det norske kjøkkenet, kroppen og personkarakteristikkar.

Sterke uttrykk

Sistnemnde er eit felt der tradisjonell dialekt er sterk og uttrykksfull. Negative karakteristikkar er i fleirtal.

Ein "gropgrynhund" kan finne på å kalle folk for kva som helst, for denne personen er rå og stygg i kjeften, eller i oppførsel generelt. Då kan ein kanskje bli kalla for ein "lakalyr" i Rogaland, som er eit skjellsord om ein latsabb, doven slask eller udugeleg kar. Ordet er også registrert i Kvinnherad og i Sunnfjord.

Annonse

Ein "svettpeis" er eit ukvemsord, av nordnorsk opphav, om ein mannsperson som går og sveittar i arbeidskleda over lengre tid.

Ei "veggeglåm" er i Leikanger i Sogn eit magert kvinnfolk som er lite å sjå på. Eit "gluntagn" er derimot ei vakker jente med "sex appeal", særleg på Nesna i Nordland. Glunt er det same som gut.

Ein "vassfis" er ein fiskar som ikkje har fått fisk. Ordet er utbreidd i heile Sør-Noreg.

Mat og måltid

Norske mattradisjonar er like varierte som dialektane våre. Tor Erik Jenstad tek føre seg ein variert meny med både nonnemig, skjegg-graut, kantøffel, spekulasi med meir.

Ein matglad person på Sunnmøre og i delar av Sogn og Fjordane vert kalla for "løfserøv". Altså ein kakemons, eller helst særleg glad i lefser.

Ein som likar feit mat og smør tjukt på brødskiva er ein "sulkjeft". Ordet er kjent på Sunnmøre og i Romsdal. Ei "fysekjerring" er ei gravid kvinne som "fyser på" uvanleg, spesiell mat. Ordet er registrert brukt i Andebu i Vestfold.

Ei "dåmlauskråke" er ei kvinne som ikkje set smak på maten. Då blir maten dåmlaus, altså smaklaus og tam. Ein kresen person som då viser motvilje mot maten på bordet vert på Eidsvoll kalla "brettlepa". Han eller ho brettar leppene mot det som vert servert. Ordet er også brukt om ein bortskjemd unge. Ein bortskjemd pappagut blir forresten i Selbu kalla for "siropskakugut".

Mobbing har sin pris

Ein skal derimot vere forsiktig med å kalle folk for ulike ting. Det kan hende dei er "neppertolen". Det vil seie lett å fornærme, og som reagerer ved å bli sint eller ty til tårene. Ordet er nordnorsk.

Vedkommande i Bergen kan bli "månebedotten", altså himmelfallen (falle ned frå månen) og overraska. I verste fall kan denne bergensaren då finne på "å transjakle" den som mobbar. Då får han ein skikkeleg omgang juling. Det beste er då "å smørje hasar", det vil seie leggje på sprang, komme seg vekk i ein fart, som dei seier i Valdres.

Vêrprat

Tradisjonell dialekt er sterkt og nyansert i skildringa av vêr, vind og føreforhold. Folk likar å snakke om vêret. Det kan til dømes vere sameigedag (på Sørlandet), solsvelte (i Gudbrandsdalen), rassballføre (på Austlandet), klæsslinning (i Sør-Odal) eller hølksåmmår (i Meldal).

Frodig ordforråd på retur?

Det er ingen tvil om at ordskapinga blant nordmenn har vore stor og at ordforrådet har vore frodig. Men er vi like flinke til å skape nye ord i dag?

– Vi lagar nok litt nytt, men i dag skjer det ei omfattande standardisering av ordforrådet. Det er kanskje den mest markante endringa i talemålet til folk frå generasjon til generasjon akkurat no. Vaksne og barn snakkar mindre saman i ein hektisk kvardag. Derfor er det viktig å dokumentere heile breidda i språket gjennom ulike ordboksprosjekt, seier språkforskar Tor Erik Jenstad.