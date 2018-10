Ein ruskete onsdagskveld med mykje vind og regn på Askøy utanfor Bergen rasar jordmassane plutseleg nedover skråninga. Ein stein treffer taket, ein annan landar på verandaen, mens ein tredje stoppar framfor inngangspartiet til huset nedst i bakken. Det 15 meter lange raset, 19. september i år, kjem heilt overraskande på dei to bebuarane, som må flytte heimanfrå same kveld.

– Eg hadde ikkje sett for meg at dette skulle skje, seier Vegard Tomter frå hotellet der han ei veke seinare framleis ventar på ei avklaring. I to år har han og sambuaren budd i huset utan å bekymre seg det minste for ras.

– Mitt inntrykk er at geologar og fagfolk no sikrar fjellsida slik at det blir trygt for oss å bu der. Eg trur ikkje vi kjem til å tenkje så mykje på ras i tida framover, sjølv om vi nok kjem til å hugse dette.

Fakta Forhold som påverkar skredfaren Hogst Bygging Nye vegar Anleggsverksemd Klima Tilgroing Lausmassar som har blitt liggjande frå tidlegare skred

Mens haustvêret herjar og bebuarane flyttar fram og tilbake ved det rikskjente fjellet Mannen i Møre og Romsdal, gjer Vegard Tomter seg nokre tankar om å leve på utrygg grunn.

– Dei har det nok mykje verre ved Mannen. Og vi skal ha ganske uflaks dersom det skal skje noko med oss som bur her.

Fleire ras

I alle landsdelar har folk måtta pakke sakene sine på grunn av jord- eller leirras dei siste månadane. 100 personar vart evakuerte i Leksvik i Trøndelag etter at eit kilometerbreitt jordskred forsynte seg kraftig av grunnen og sende ei gravemaskin på sjøen i juni. 20 personar i Arabygdi i Telemark måtte flytte etter eit steinras ved fylkesvegen i august. Bebuarane ved Mannen i Romsdalen har i skrivande stund måtta evakuere tre gonger på kort tid.

Alle desse hendingane kan ha ført til at folk flest mellom bakkar og berg lurer på om dei bur mindre trygt enn før.

– Eg har ikkje noko grunnlag for å seie at vi bur farlegare enn før, seier Kari Sletten i NGU, Noregs geologiske undersøking. – Men at det vil bli fleire skred, må vi rekne med, når vi ser korleis klimaet endrar seg.

– Samtidig ligg nok nye hus tryggare til enn det mange av dei gamle gjorde. Dei siste 10–15 åra har vi jobba hardt med å kartleggje, og ein har stort sett unngått å byggje i dei verste områda. Så eg vel å sjå på utviklinga som positiv, seier Sletten.

Vi føler oss eigentleg ganske trygge. Vegard Tomter, Askøy

Plassering av nye hus

Det er kvar enkelt kommune som har ansvaret for at lover og forskrifter blir haldne slik at nye hus blir plasserte ras- og flaumsikkert. Utbyggjarane har ansvar for at deira prosjekt blir undersøkt spesielt. Dersom det ikkje er tatt nok omsyn til faren i planprosessen, kan Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gripe inn.

– Det hender at flaum- eller skredfaren ikkje er kartlagt, slik at kommunane ikkje har gode nok kunnskapar på førehand, seier seksjonssjef i NVE Eli Øydvin. – Då må ein undersøkje nærmare før ein kan gi løyve. Eg trur neppe folk vil ta sjansen på å byggje dersom dei veit at det er farleg.

Har ikkje skjedd

Kravet til å byggje ein ras- og skredsikker bustad er at faren for ras ikkje blir rekna som større enn 1/1000 kvart år. Terreng og klima forandrar seg likevel over tid. Den rasutsette bygda Kvam i Gudbrandsdalen er blant stadane som har fått gjennomgå fleire gonger den siste tida.

Ei ny endring i naturskadeforsikringslova opnar for at folk kan få erstatning for tomta i tillegg til huset dersom dei blir ramma av ras eller flaum. Hensikta er å hindre folk i å byggje nytt på stadar det tidlegare har gått skred.

Men det er ikkje alltid folk på rasutsette stadar opplever det som nokon risiko å bu der.

– Har ein sloppe unna ulykkene så langt, kan det i seg sjølv vere grunn til at folk blir buande på utsette stadar, seier Per Morten Schiefloe, professor ved institutt for sosiologi og statsvitskap ved NTNU.

– Det har jo ikkje skjedd noko enno, tenkjer dei.

– Når det gjeld folk i grisgrendte strøk, er nok ressursane dei har, den viktigaste grunnen til å bli buande. Både huset, jorda dei dyrkar og dyra dei kanskje har på garden, er vanskelege å flytte med seg. Samtidig har ein sosiale ressursar som venner og familie. Det kan vere nokre av dei viktigaste koplingane til omgjevnadane, og det er ting dei absolutt ikkje vil miste, seier Schiefloe.

– For folk som bur i by, derimot, er det jo berre å flytte 300 meter lenger bort om det er ein risiko knytt til tomta.

Guds vilje

Britiske geografar har nyleg rekna ut at over 50.000 menneske har mista livet i ein eller annan form for jordras mellom 2005 og 2014. Guatemala blir ramma hardt. Hundrevis av liv gjekk tapt i eit skred i 2015, og sommaren 2018 tok eit vulkanutbrot med etterfølgjande oske- og jordras truleg livet av opp mot 500 menneske. Styresmaktene har ingen oversikt over kor mange som bur der faren er størst.

– Når ein ikkje har moglegheita til å bu ein annan stad, fortrenger ein frykta og lever vidare med dei daglege syslane, seier Lars Svenberg som har vore landansvarleg i Guatemala for Røde Kors i tre år.

– Ein seier gjerne at det er Guds vilje dersom ein ikkje har moglegheit til å påverke situasjonen – også etter at katastrofen har skjedd.

Som i Noreg blir det jobba med førebygging og med å spreie kunnskap om kva folk skal gjere når katastrofen skjer. Men viljen til å bli på staden er ofte sterk i fattige område.

– Folk tar risikoen med å bli buande dersom dei ikkje eig stort anna enn kleda dei går og står i og den vesle jordlappen dei dyrkar. Sånn er det også for dei som plutseleg må evakuere og ikkje får med seg noko av det dei eig; dei blir meir villige til å ta risikoen ved å bli igjen på det farlege staden.

Per Morten Schiefloe ved NTNU seier folk lettare kan akseptere ein risiko dersom dei har moglegheita til å kontrollere den sjølv.

– Får ein for eksempel beskjed i god tid om at det er lurt å komme seg unna, vil ein oppleve det som mindre farleg. Ein tenkjer antakeleg at ein har nok tid til å redde seg vekk.

Eg har ikkje noko grunnlag for å seie at vi bur farlegare enn før. Kari Sletten, Noregs geologiske undersøking

Eitt kvar dag

Ifølgje NGU, Noregs geologiske undersøking, går det eitt skred kvar dag her i landet. Det er steinar som sprett, trillar eller dundrar nedover fjellsida, jord som sig og sklir og snø som rullar av garde og blir til store fonner nedst i bakken. Dei fleste skred går i fjellet og blir verande ukjente. Gjennom tidene er det registrert rundt 33.000 skred i Noreg, med 1.100 dødsfall som resultat.

– Vi føler oss eigentleg ganske trygge, seier Vegard Tomter på Askøy.

19. september vart tomta hans treft av steinar som kunne gjort stor skade om dei hadde falle nokre meter til den eine eller andre sida. Forhåpentlegvis er ikkje faren større enn éin til tusen når geologane er ferdig med sikringsarbeidet, og han og sambuaren har fått flytte heim.