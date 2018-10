Venstre: Regjeringen tar ansvar for verdens fattige

– Nå skal 1 prosent av brutto nasjonalinntekt brukes på bistand, og det er hele 2,5 milliarder kroner i økning. Denne regjeringen tar dermed et betydelig ansvar for verdens fattige og verdens flyktninger, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

Han viser også til forslaget om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år.

– I en tid hvor mange mennesker er på flukt er det viktig at vi viser solidaritet og tar vår del av ansvaret, sier Raja.

I replikkrunden etter finansminister Siv Jensens finanstale mandag formiddag var Raja klar på at opposisjonen tar feil når den mener regjeringen kun bruker 181 millioner kroner til å bekjempe barnefattigdom. Han viste da til at det bevilges en halv milliard kroner til integrering.

Annonse

Raja er soleklar på at Venstre etter 265 dager i regjering i stadig større grad klarer å prege regjeringens arbeid, noe han mener dette budsjettet viser.

– Noen gode eksempler er at vi tar imot et rekordhøyt antall kvoteflyktninger, og styrker bistandsbudsjettet kraftig. Satsingen på integrering styrkes med 420 millioner kroner, og vi leverer nye viktige tiltak mot barnefattigdom, blant annet gratis kjernetid for toåringer, sa Raja.

Også partiets innvandringspolitiske talsperson Guri Melby mener Venstres avtrykk på statsbudsjettet er tydelig.

– Dette er også et godt svar til alle dem som var skeptiske til å gå i regjering med Frp, særlig med blikk på innvandringspolitikken. Selv et lite parti kan få til store ting dersom vi prioriterer, sier Melby.