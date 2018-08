Vedum tror Viken ryker

Partilederen varsler at Senterpartiet i løpet av høsten kommer til å løfte debatten om tvangssammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus igjen, gjennom å fremme et stortingsforslag om å oppheve den.

– Vi kommer til å legge fram et klart forslag på Finnmark og Troms i høst. Vi kommer også til å komme med separat forslag når det gjelder Viken, sier Vedum til NTB.

Selv om vippepartiet KrF så langt ikke har villet diskutere en revurdering av regionreformen før regjeringen legger fram hvilke oppgaver de nye regionene skal få, øyner Sp-lederen gode muligheter for å få politisk flertall på Stortinget.

– Det er bare et spørsmål om tid. Om det skjer i høst eller senere: Viken kommer til å ryke på et eller annet tidspunkt, for det er en så opplagt dårlig løsning, sier Vedum.

Tross motstanden har de påtenkte Viken-fylkene fulgt opp stortingsvedtaket om at de skal slås sammen. Debatten har imidlertid begynt å rase igjen etter Finnmarks motstand mot sammenslåing med Troms, som førte til at kommunalminister Monica Mæland (H) la prosessen på is tidligere i uka.

Selv om Vedum fastholder at Finnmark må behandles som et særtilfelle, har han god forståelse for uroen på Østlandet.

– Det er konsekvensen av å bruke tvang. Det skaper ingen god grobunn når du tvinger folk til å gjøre ting. Jeg tror det kommer til å bli diskusjoner rundt alle tvangssammenslåingene framover, sier Vedum.