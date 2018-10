Uenighet i KrFU om delegatene er bundet

Mens KrFUs landsmøte vedtok å gå inn i en Høyre-Frp-Venstre-regjering, sier hele fem av de tolv delegatene KrFU skal sende til moderpartiets landsmøte i november, at de er enig med partileder Knut Arild Hareide. Han mener KrF bør bli med i en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det skriver VG som holder seg oppdatert på hva de 100 landsmøtedelegatene tenker når det gjelder regjeringsspørsmålet. Foreløpig er 27 delegater på Hareides side og 19 som er uenig av de 59 som har tilkjennegitt hva de står for.

KrFUs leder Martine Tønnessen mener at alle KrFUs delegater er bundet av vedtaket fra KrFUs landsmøte og derfor må stemme for en regjering med Solberg.

Men de to nestlederne Nikolai Bergan Skogan og Edel-Marie Haukland er uenig og mener det må være rom for at de kan stemme etter sin egen overbevisning.

– Jeg har gått hele valgkampen og lovet at KrF ikke skal med i en regjering med Frp, og det er min ærlige overbevisning at vi bør gå til venstresiden, og at vedtaket til KrFU ikke er bindende, sier Haukland.