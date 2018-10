Tidligere KrF-topp: Skjønner ikke hvorfor Solberg må kastes nå

Avstanden i grunnsynet på samfunnet er for stor mellom KrF og Ap, mener Syversen. KrF snakker om et velferdssamfunn, mens Arbeiderpartiet snakker om velferdsstaten, resonnerer han overfor Dagens Næringsliv.

I tillegg må en regjering med Ap, KrF og Senterpartiet søke støtte fra SV – noe som ifølge Syversen gir store utfordringer.

– De fleste jeg treffer skjønner ikke hvorfor Solberg fortjener å kastes nå, sier Syversen.

Etter 12 år som stortingsrepresentant mistet Syversen plassen i fjor.

Et ekstraordinært landsmøte i KrF skal fredag 2. november avgjøre KrFs veivalg. Partileder Knut Arild Hareide ønsker å ta partiet inn i regjering med Ap og Sp, nestlederne vil prøve med Høyre, Frp og Venstre. Syversen sier til avisen at nestledernes linje er den minst dramatiske.

– Hvis KrF da ikke er komfortable med det vi oppnår av politisk gjennomslag, kan vi gå tilbake til dagens situasjon, men forhåpentlig med klarere prioriteringer om hva si skal få ut av vippeposisjonen, sier han.

Agder i ferd med å snu

KrF-leder Knut Arild Hareide kan imidlertid ha klart å overbevise flere partifeller i «bibelbeltet» om å søke regjeringsmakt med Ap og Senterpartiet. Ifølge Fædrelandsvennen er det bevegelse blant flere KrF-ere etter rådsmøtet i Vennesla i forrige uke.

– Jeg mente det var riktig av partiet å gå inn i dagens regjering med Frp. Men etter å ha hørt Hareides argumenter og tenkt på det han sier, så har jeg snudd. Jeg kommer til å støtte forslaget om å gå i regjering med Ap og Sp, sier styremedlem Celina Hagen i Kristiansand KrF til avisen.

Hun sier partilederens innsikt og anbefaling veier tungt. Dessuten vil det være brudd på et valgløfte å gå inn i regjering med Frp. Og selv om hun «liker Erna Solberg» så har statsministeren valgt Frp.

– Vi har pekt på Erna flere ganger, men hun har ikke pekt på oss, sier Hagen.

Tidligere gruppeleder for KrF i Lindesnes, Svein Lystøl, sier partiet må prøve noe nytt og at Hareides linje er logisk. Han mener det ikke er tvil om at fylkesårsmøtet i Agder KrF 26. oktober vil ha «slagside for Frp».

– Men det er litt bevegelse, sier Lystøl.

Han legger til at usikkerheten ligger i hvor mange som støtter forslaget om å bli i opposisjon som i dag – og hvilken side de vil falle ned på når det faller.

Landsstyremøte i helgen

Landsstyret i Kristelig Folkeparti skal ha et nytt møte i helgen om det omstridte veivalget, opplyser partiet.

Et av temaene på møte blir i hvilken rekkefølge de ulike alternativene skal stemmes over. På landsmøtet 2. november skal KrF velge mellom å gå sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tre inn i regjeringen Solberg eller fortsette i opposisjon – som i dag.

Sentralstyret i KrF møttes torsdag.