SV kritiserer regionavtale inngått på bakrommet

– Fraværet av demokrati skriker mot oss. Nå igjen har det lille flertall som sto bak tvangssammenslåingene vedtatt oppgavefordeling uten at hele Stortinget får delta i den prosessen, sier leder av kommunalkomiteen, Karin Andersen (SV).

Hun etterlyser en åpen debatt om hvilke oppgaver regionene skal få.

– Løsningen ser heller ikke ut til å gi fylkene noe særlig mer makt over det de burde få bestemme mye mer over, nemlig næringspolitikken, kompetanseheving og å få sterke regionale utviklingsfond. Hvordan Venstre og KrF kan ha gått med på å svekke naturvernet ved å desentralisere slike avgjørelser viser at de har gjort knefall for Høyre og Frp, sier Andersen etter at KrF og regjeringspartiene la fram avtalen om regionreformen mandag ettermiddag.

