SV-jakt på ny nestleder – Snorre Valen gir seg

Valen har varslet valgkomiteen i partiet om at han ikke ønsker gjenvalg.

– Jeg har tenkt meg grundig om og kommet fram til at tiden er moden for å ta et steg ut av politikken nå. Jeg har hatt politiske verv sammenhengende siden jeg var 18 år, og da kan det være lurt og sunt med en pause, sier Valen.

Samtidig ønsker resten av SV-ledelsen gjenvalg.

Det betyr at Lysbakken søker gjenvalg som partileder, Kirsti Bergstø ønsker å fortsette som nestleder, Audun Herning tar gjenvalg som partisekretær, og Kari Elisabeth Kaski vil være med videre som AU-medlem.

Kaski hyppig nevnt

En ny SV-nestleder vil trolig komme fra partiets stortingsgruppe, ettersom nestleder Bergstø ikke sitter på Stortinget. Flere navn blir trukket fram i diskusjonen.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (31), med bakgrunn fra miljøbevegelsen, har raskt fått en sentral posisjon i SV. Hun ble nevnt som en mulig nestleder også ved forrige korsvei. Kaski er valgt inn fra Oslo, men er i likhet med Bergstø opprinnelig fra Finnmark, noe som kan tale mot henne.

– Jeg er fornøyd i AU, tar gjenvalg og er veldig innstilt på å fortsette i ledelsen. Jeg har ikke tatt stilling til om jeg er aktuell som nestleder, sier Kaski til NTB.

– Men du utelukker ikke å ta på deg vervet hvis du blir spurt?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg har heller ikke tenkt veldig mye på det.

Haltbrekken og Fylkesnes

Også mangeårig leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken (47), nevnes. Han ble valgt inn på Stortinget i fjor høst og er raskt blitt en profilert SV-er. Til hans fordel taler at han er fra Trøndelag, og at han har en sterk stemme i miljødebatten.

Annonse

– Snorre Valen har gjort en vanvittig god innsats for partiet, sier Haltbrekken, som overfor NTB ikke vil kommentere hvem som kan ta over vervet.

Et tredje navn fra stortingsgruppen er Torgeir Knag Fylkesnes (43) fra Tromsø. Han har profilert seg som en tydelig stemme i tunge kontrollsaker i Stortinget og blitt en tung stemme internt i partiet.

Valen vil være nestleder fram til SVs landsmøte i 2019.

I SVs vedtekter heter det at partiet i alle valg av tillitspersoner skal «tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner».

Vedvalg til representative organer på fylkes- og landsplan velges minst 40 prosent kvinner.

Siden både partilederen og partisekretæren er menn, kan det være mest aktuelt med en kvinne som Valens arvtaker.

– Ikke uaktuelt

Snorre Valen var i forrige stortingsperiode en sentral figur for SV som finanspolitisk talsperson på Stortinget. Han tok ikke gjenvalg til Stortinget i fjor høst, men sier han vil fortsette å engasjere seg i SV.

– Og jeg utelukker så klart ikke å stille til valg og til tillitsverv igjen, tvert imot, sier Valen.

Lysbakken har forståelse for nestlederens valg.

– Han har gjort en formidabel innsats for partiet, og jeg ønsker ham alt godt videre i Trondheim, sier han.

Valgkomiteens leder Sunniva Holmås Eidsvoll vil nå jobbe med å finne en erstatter for Valen.

– Nå vil valgkomiteen be lokallag og fylkeslag i SV om innspill på kandidater til både ny nestleder og andre verv. Vi legger fram vår innstilling i midten av januar, sier hun.