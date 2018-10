Støre etterlyser plan for klimakutt fra regjeringen

Regjeringen har vist til at den forhandler om en avtale med EU om klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor, det vil si transport, bygg og anlegg, avfall og landbruk.

– Disse forhandlingene har pågått i tre år. Vi har brukt tre år av tiden fram til 2030-målene på å inngå en avtale med EU. Vi har ikke en plan. Vi har ikke konkrete mål for kutt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre, og henviste samtidig til FNs dystre rapport om det krever svært omfattende tiltak dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet.

– Kan statsministeren forklare hvorfor dialogen med EU har tatt så lang tid, spurte han Erna Solberg (H) i den muntlige spørretimen onsdag.

Annonse

Han ba også om svar på om avtalen vil komme på plass innen utgangen av året.

Solberg viste til prosessen i EU som årsaken til at det tar tid, og spesielt at EU skal gjøre ferdig et system for hvordan skog skal regnes inn.

– Det er ikke sånn at regjeringen ikke har gjort noe, sa statsministeren og viser til nedgang i utslippene i transportsektoren.

Solberg og Støre havnet imidlertid i klinsj om hvorvidt reduksjonen i utslipp fra veitrafikken fører til kutt globalt sett. Støre mener bruk av palmeolje, som fører til reduserte utslipp her, bidrar til økte utslipp i Indonesia. Men Solberg avviste at regnestykket går i minus.

– Jeg kan bekrefte at det fører til globale kutt, sa hun.