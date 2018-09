Sp vil ha folkeavstemning i Østfold om Viken

– Demokratiet. Det er den viktigste grunnen til å ha en folkeavstemning om Viken, sier gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget i Østfold, Johan Edvard Grimstad, til NRK.

Han fremmer nå forslag om å la folk delta i en rådgivende folkeavstemning som kan skje i november.

– Det vil komme før oppgavemeldingen sluttbehandles en gang i desember. Det betyr at vi treffer godt og får sagt ifra til Stortinget hva folket mener.

Frps gruppeleder i Østfold, Håvard Jensen, antar at de vil stemme for en folkeavstemning.

– Jeg har ikke drøftet det med fylkestingsgruppa, men det er stor sannsynlighet for at vi støtter det. Vi har det programfestet at det bør være folkeavstemninger, sier han.

For å få flertall for en folkeavstemning om Viken, må Arbeiderpartiet støtte det.

Ap har 15 av de 33 setene i fylkestinget i Østfold.