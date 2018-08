Sp-topper vil ha omkamp om fylkessammenslåing i vest

Årsaken er usikkerheten som har spredd seg om sammenslåingen mellom Troms og Finnmark i nord, og sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold i øst.

Hordaland og Sogn og Fjordane har sagt ja til å slå seg sammen til Vestland fylkeskommune fra 1. januar 2020, men Sp-politikerne Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke vil ha omkamp.

– Det er helt naturlig at denne nye situasjonen får konsekvenser også for stortingsvedtaket om nytt fellesfylke mellom Sogn og Fjordane og Hordaland, sier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) for Sogn og Fjordane til NRK.

Nye Vestland fylkeskommune vil ha over 600.000 innbyggere, med politisk og administrativ ledelse plassert i Bergen.

– Dersom Stortinget snur om regionsreforma på Østlandet og i Nord-Norge, må det også føre til at vedtaket om Vestland blir opphevet, sier Navarsete.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland reagerer på utspillet.

– Dette er uakseptabelt. Vi har rettet oss etter to stortingsvedtak og et nesten samstemt fylkestingsvedtak. Vi har kommet altfor langt i prosessen til å reversere dette nå, mener Hestetun.