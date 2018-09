Sp om regionreformen: Arroganse overfor folk

– Nå skal landet sentraliseres, at KrF er med på dette er nesten utrolig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at det er kjent at regjeringen og KrF mandag ble enige om regionreformen.

– Nå skal fylkes legges ned og tjenestene og beslutningene flyttes enda lenger unna folk. Dette er et av de største sentraliseringstiltakene vi har sett i Norge noen gang, sier Vedum.

Han mener folk ikke vil merke noe i hverdagen til de nye oppgavene KrF og regjeringen flytter til regionene. Han mener folk kun vil merke at det blir økte avstander.

– Den store taperen i dag er folket, alle de som bor rundt om i landet vårt. Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, avslutter Vedum.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er en tragedie at befolkningen som berøres av regionreformen ikke blir lyttet til.

– Vi støtter flere oppgaver ut i fylkene, men det kunne vi gjennomført uten udemokratiske tvangssammenslåinger, sier Moxnes.

Annonse

Rødt-lederen reagerer på at regionreformen avgjøres på bakrommet mellom regjeringspartiene og KrF.

– Først ble kartet tegnet opp i blinde, før man visste hvilke oppgaver de nye fylkene skulle få. Når dette til slutt avgjøres i det skjulte, går det fra vondt til verre. Jeg synes det er feigt og udemokratisk.

Moxnes understreker at Rødt kommer til å foreslå reversering av alle tvangssammenslåinger så fort saken kommer til Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne mener det har gått så mye prestisje i regionreformen at det nå er mer uklart enn noen gang hva den handler om.

– Jeg konstaterer at regjeringen nok en gang planlegger å overkjøre lokaldemokratiet og står fast på gigantregioner både for Viken og Finnmark og Troms. At KrF er med på å forhandle fram dette på bakrommet før Stortinget er åpnet, sier mye om hvor de lener seg for tiden, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG etter at enigheten mellom KrF og regjeringen ble lagt fram mandag ettermiddag.

– Stortinget burde først fått anledning til å ta stilling til om Stortingets sammenslåing av Finnmark og Troms i det hele tatt var et lovlig og gyldig vedtak, mener Bastholm.

(©NTB)