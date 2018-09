Sp-lederen avviser Høyre-flørt

Vigdenes fikk på seg ordførerlenken i Trøndelags-kommunen Stjørdal i 2013 som følge av et samarbeid med Høyre, Frp, KrF og Venstre. Han var tidligere politisk rådgiver for daværende olje- og energiminister, Sp-nestleder Ola Borten Moe.

Nå mener han at Senterpartiet må åpne for å se til høyre også på riksplan i politikken.

– Jeg tror at et slikt samarbeid kan skje nasjonalt også. Hvis Sp får gjennomslag for sin politikk, tror jeg det kan skje, sa Vigdenes i Politisk kvarter på NRK torsdag.

Overfor NTB presiserer han at det i øyeblikket er stor avstand mellom Sp og Høyre nasjonalt.

– Høyre gjennomfører en rekke reformer som er svært sentraliserende og som vi er mot. Men på sikt kan et slikt samarbeid ikke utelukkes, sier Vigdenes.

Ingen diskusjon

Partileder Vedum ser ikke det som aktuelt i det hele tatt.

– De store sakene fra regjeringen handler om sentralisering, enten det handler om kommunereform og regionreform eller politireform. Der er vi det tydeligste opposisjonspartiet med helt andre løsninger. Det er en avsporing å snakke om noe regjeringssamarbeid mellom oss og Høyre. Dette er ikke noe å diskutere, sier Vedum til NTB.

Landsmøtevedtak

Samtidig mener han det er «helt greit» at Vigdenes åpner for å samarbeide i borgerlig retning.

– Jeg opplever også at Vigdenes mener at et slikt samarbeid nasjonalt ikke er aktuelt nå. Partilinjen er vedtatt av landsmøtet. Vi ønsker en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Vedum.

Lokalt er det imidlertid ikke noe landsmøtevedtak i noen retning.

Høyre-overganger

– Du kan ikke trekke en direkte sammenligning mellom lokalpolitikk og rikspolitikk. Jeg sitter ikke i Oslo og mener hva som er riktig for Senterpartiet i Stjørdal, Tromsø eller andre kommuner, sier Vedum.

At statsminister Erna Solberg (H) ber sine partifeller ta en kaffekopp med senterpartifolk, tar Vedum med ro.

– Men hun kjenner nok litt på utfordringene og konkurransen fra oss. Vi opplever voksende motstand i Høyre rundt om i landet mot regjeringens sentraliseringslinje, og tidligere Høyre-folk melder seg inn hos oss, sier Vedum.