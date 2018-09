Sandnes kommune har vedtatt å utsette bomringen

Vedtaket ble fattet mandag med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, ifølge NRK. Kommunen er imidlertid avhengig av å få de andre kommunene med på tilsvarende vedtak, slik samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) krever, for at etableringen av bomringen kan utsettes.

Etter planen må bilistene på Nord-Jæren betale bompenger fra 1. oktober.

Regjeringen har åpnet for at lokalpolitikerne på Nord-Jæren kan utsette bompengepakken, men da må alle være enige. Det kom fram under et møtet mellom samferdselsministeren og styringsgruppen for Byvekstavtale Nord-Jæren.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) er blant dem som stiller seg tvilende til å fjerne rushtidsavgiften. Hun er uansett ikke innstilt på å utsette innføringen av bypakken.

Parti mot bompenger vokser

Det lille partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» ligger an til å få to representanter i Sandnes og én på fylkestinget i Rogaland, viser en fersk måling.

Målingen, som er utført av Respons Analyse på vegne av VG og Stavanger Aftenblad, gir det relativt ukjente partiet 3,1 prosent oppslutning i Rogaland.

Dermed er partiet også større enn Venstre, MDG og Rødt i samme fylke, der motstanden mot nye bomstasjoner har vært voldsom den siste tiden.

– De har nok en oppblomstring på grunn av den pågående aksjonen. Om det holder seg, er jo vanskelig å si, sier seniorkonsulent Idar Eidset ved Respons Analyse til VG.

Lokalvalget 2019 blir første gang Folkeaksjonen nei til mer bompenger stiller til valg til Fylkestinget og i Sandnes, selv om de verken har liste eller et partiprogram på plass. Partiet har allerede tre representanter i bystyret i Stavanger, men mister to av dem på den ferske målingen.

Partibarometeret gir en svak oppgang fra forrige måling for Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på 27,8 prosent. Høyre er størst med sine 28,8 prosent.

For øvrig får Frp 18,8 prosent, Senterpartiet 8,2 prosent, KrF 6,3 prosent, SV 3,3 prosent, Venstre 2,8 prosent, Rødt 1,7 prosent og MDG 1 prosent. Beregningen er basert på 617 intervju i Rogaland mellom 28. august og 3. september.

Sprer seg

Den landsomfattende motstanden mot bomringer manifesteres denne gangen som en protestaksjon i Fredrikstad, mot en ny bomring som er under etablering der.

I Fredrikstad blir det protester mot bompengetiltakene på Stortorget i byen tirsdag kveld.