– Vi i KrF er veldig glade for at det er enighet om en betydelig oppgaveoverføring og at strukturen som det gamle og det nåværende Stortinget har vedtatt nå står fast, sier Ropstad under en pressekonferanse mandag der enigheten om regionreformen ble lagt fram.

Ropstad betegner enigheten som en seier for KrF.

– Vi flytter makt fra sentralt hold til folkevalgte regioner, til politikere som kan kastes ved neste valg om de ikke gjør jobben sin, sier han.