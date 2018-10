Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret

Det melder Nettavisen.

– Vi nordmenn er en fredselskende nasjon, vi er ikke krigshissere og ønsker ingen konflikt, men i dagens virkelighet må vi ha et godt forsvar for å hevde vår egen suverenitet, og da må vi ha et operativt sjøforsvar. Når regjeringen bevilger 300 friske millioner, styrkes dette, sier Abid Raja (V).

Ifølge ham vil pengebruken føre til et mer robust norsk sjøforsvar.

– Denne satsingen øker den operative tilgjengeligheten til Sjøforsvarets styrker og resulterer i en betydelig reduksjon i risikoen for at planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres, sier Raja.

Til Nettavisen sier Hårek Elvenes (H) at de har stor tro på at forslaget vil bli stemt igjennom.

– Det er ingen uenighet internt i regjeringen, og det er stor interesse for forsvarspolitikken i opposisjonen. Det er mulig SV og Rødt kommer til å stemme imot, men vi forventer et bredt flertall.

Statsbudsjettet offentliggjøres 8. oktober.