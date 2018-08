Nesten samtlige Ap-lag i Lofoten og Vesterålen sier nei til konsekvensutredning

Debatten som nå pågår internt i partiet kan ende med nei til oljeutvinning, melder NRK.

– Stemninga ute blant velgerne har lenge vært negativ til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Norge sammen med resten av verden er inne i et grønt skifte. Bærekraftig utvikling har aldri vært viktigere, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune.

I vinter har ti fylkeslag i Ap sagt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Forrige uke kom også Bodø med et klart nei.

Annonse

– Legg oljesaken død. Hvorfor skal Ap bruke tid og ressurser på å kjempe for en tapt sak. Verken befolkningen eller fiskerinæringen vil ha olje i Lofoten og Vesterålen, sier Bjørkmo.

Hadsel Ap og Nordland Ap er de to lokallagene som sier ja til konsekvensutredning

Partileder Jonas Gahr Støre sa forrige uke at han ønsker den interne debatten velkommen, men understreket at han fortsatt står på formuleringene i partiprogrammet, om delvis vern og at deler skal konsekvensutredes.

(©NTB)