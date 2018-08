Monica Mæland parkerer sammenslåing av Troms og Finnmark

– Jeg tror det vil være klokt nå å se hvorvidt Stortinget vil behandle dette på nytt eller ikke. Vi trenger ikke kalle inn til noe nytt møte hvis ikke noen møter, sa Mæland etter at hun mandag hadde snakket om den fastlåste prosessen med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms.

Det innebærer imidlertid ikke noen endelig parkering, understreker Mæland. Hun forholder seg til gjeldende stortingsvedtak om at fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) boikottet møtet der Mæland gjorde det klart at hun verken har hjemmel eller noe ønske om å overta prosessen, slik fylkestinget i Troms har bedt henne om.

Prestisje og tvang

Senterpartiet vil på første stortingsmøte i høst legge fram et forslag som sier at «Troms og Finnmark slås ikke sammen fra 1. januar 2020".

– Når Mæland nå sier at hun avventer Stortingets behandling, så håper jeg virkelig at tiden for prestisje og bruk av indre tvang er forbi. Vi har ikke gitt opp håpet om å stanse tvangsekteskapet mellom Finnmark og Troms som et stort flertall i Finnmark har avvist, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Innhold avgjør for KrF

Sakens skjebne henger på forlikspartner KrF – som så langt ikke vil si hva de tenker om forslaget fra Senterpartiet.

KrF-nestleder Olaug Bollestad sier at partiet registrerer at Mæland legger prosessen lengst i nord på is i påvente av Stortingets behandling.

– Vi har stor tro på regionreformen under forutsetning av at den gir mer folkevalgt styring og flere desentraliserte oppgaver, sier hun i en SMS til NTB.

Trussel må avvises

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer Mæland for at hun under Arendalsuka antydet at hele regionreformen settes i fare dersom prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms havarerer.

– Mælands trussel må parkeres. Finnmark er i en helt spesiell posisjon. Kommunalministeren kan ikke stille det minste og mest utsatte fylket til ansvar for hele prosessen, når alt de har gjort er å si nei til tvang, sier Støre til NTB.

Han legger til at Ap er for regionreform, men sier nei til bruk av tvang. Reformen henger ikke på prosessen i Finnmark og Troms, mener Støre:

– Regjeringen må se på alternativer, fremfor å overkjøre, sier Ap-lederen.

– Arrogant av Støre

Mæland slår hardt tilbake.

– Det er helt utrolig av Ap-lederen å si at det er et problem at jeg forholder meg til flertallet i Stortinget. Derimot er det et problem at Arbeiderpartiet i Finnmark ikke vil forholde seg til et flertall i Stortinget, og at de nå støttes av sin partileder, sa hun på spørsmål fra NTB under en pressekonferanse etter mandagens møte med Troms.

– Jeg skulle ønske at Støre hadde respekt for stortingsflertallet som har vedtatt denne regionreformen. Han viser en arroganse overfor stortingsflertallet som jeg mener er alvorlig, lød det fra kommunalministeren.

Ulykkelig og ulovlig

Lederen av kommunalkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), mener det er grunn til forsiktig ros av Mæland:

– Endelig har Mæland innsett at økt lokaldemokrati ikke oppnås ved å overkjøre både folk og lokalpolitikere, skriver Andersen i en epost til NTB.

Andersen mener at Mæland åpner for å snu når statsråden nå avventer Stortingets behandling til høsten.

– Da må fornuften rå. Slike ulykkelige og til og med ulovlige politiske hestehandler må stoppes. Det blir et ansvar KrF må ta, sier komitélederen.