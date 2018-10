Mæland kaller inn fellesnemnda for sammenslåing i nord til møte innen to uker

– Det går ut invitasjon i løpet av ganske kort tid, sier Mæland, som overfor ABC Nyheter bekrefter at det betyr i løpet av et par uker.

Kommunal- og moderniseringsministeren vil med andre ord forsøke å få sammenslåingen i nord på skinner før KrFs veivalg 2. november. Det er usikkert om hun lykkes.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Troms fylkesting, Kari-Anne Opsal, sier til ABC Nyheter at et møte i fellesnemnda nå, neppe blir beslutningsdyktig. Troms vedtok før sommeren at det ikke er naturlig å delta i fellesnemnda så lenge finnmarkingene ikke møter.

Og fylkestinget i Finnmark har så langt bare «tatt til etterretning» Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse om at Finnmark bryter loven når de ikke deltar i sammenslåingsprosessen. Valg av medlemmer til fellesnemnda kommer først til behandling på et senere møte i fylkestinget.

– Jeg er glad for at våre partikolleger i Troms i dag bekrefter at det vil være praktisk og politisk umulig å gå i fellesnemnd uten Finnmark, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

– Vi håper at Stortinget vil se på saken i et nytt lys når den kommer opp igjen. Vi ønsker selvsagt en politisk løsning og at Stortinget etter alt som har skjedd tar til fornuft, sier hun videre.