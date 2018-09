Mæland innkaller til møte i fellesnemnda i nord

– Det vil jeg gjøre i etterkant av at de to fylkene har hatt sine fylkesting, så i siste halvdel av oktober. Disse møtene blir fylkestingenes første anledning til å diskutere det faktum at en omkamp om sammenslåing ikke vil få flertall i Stortinget. Finnmark fylkesting må også ta stilling til å velge medlemmer til fellesnemnda, sier kommunalministeren til Kommunal rapport.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark ble i august lagt på is av kommunalministeren i påvente av nye runder i Stortinget i høst.

I august ble ikke møtet med fellesnemnda noe av på grunn av usikkerheten rundt regionreformen. Finnmark utnevnte ikke engang medlemmer til nemnda, som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen med Troms.

Vil ikke møte

Finnmark Ap sier de ikke er innstilt på å oppnevne fellesnemnd oktober og avventer behandlingen, skriver iFinnmark.

– Politikk er mulighetens kunst, vi skal bruke tiden fram til 19. oktober. Senterpartiet skal levere et dokument 8 forslag og så kommer oppgavemelding 19. oktober. Det jeg ser av enigheten er at det er ganske luftig. Det skal vurderes og utredes, og det er fortsatt spenning knyttet til oppgavemeldingen, sier fylkesordfører Kristina Hansen (Ap) i Finnmark.

Motstanden mot sammenslåing har vært aller størst i nord, der 87 prosent av finnmarkingene i en folkeavstemning stemte nei til sammenslåing med Troms.

– Finnmark skal bestå

Denne uken ble regjeringspartiene enige om hvilke oppgaver som skal flyttes ut i de nye regionene.

Men til tross for et flertall på Stortingets vedtak har ikke Finnmark tenkt å gi opp kampen om å beholde fylket sitt.

– Vi har bare en plan, og det er plan A. Finnmark skal bestå som eget fylke, sier Hansen.