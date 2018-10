Lederen for KrF Kvinner vil ha omkamp om avstemming

– Den avstemningsrekkefølgen som nå er bestemt, er en strategisk beslutning. Det er veldig bevisst hvilken rekkefølge man ønsker fra ledelsens side. Jeg tror ikke alle skjønner hvor viktig det er, sier KrF Kvinners leder Ann Kathrine Skjørshammer til NRK.

På en telefonkonferanse i KrFs landsstyre fredag ble det vedtatt at man på det ekstraordinære landsmøtet 2. november først skal stemme over hvorvidt man skal gå i regjering, og så stemme over hvorvidt man skal gå mot høyre- eller venstresiden.

Skjørshammer, og flere andre i KrF, har ønsket at det også samtidig skal stemmes over hvorvidt man skal forbli i opposisjon. Det ville ikke flertallet i landsstyret ha noe av.

Skjørshammer forventer at det også kommer til å bli debatt om avstemningsrekkefølgen på landsmøtet.

– Ja, det er jeg sikker på. For det er landsmøtet som bestemmer. Det foreligger en anbefaling fra landsstyremøtet, men det er landsmøtet som bestemmer, sier hun.

Ann Kathrine Skjørshammer går selv av som leder for KrF Kvinner før landsmøtet, skriver Klassekampen. Kvinnelaget holder landsmøte 20. og 21. oktober, og Skjørshammer tar ikke gjenvalg.

Hun har likevel vært klar på hvilken vei hun mener partiet bør gå.

– Mange er for å søke forhandlinger med regjeringen Solberg først. Selv står jeg på det synet, både ideologisk og saksmessig, sa hun til NTB tidligere denne uken.