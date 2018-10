Dyrevernalliansen oppfordrer pelsdyroppdrettere til å kreve penger fra egne organisasjoner

Dragkampen om hvor mye den varslede nedleggelsen av pelsdyrnæringa vil komme til å koste fortsetter. Norges Pelsdyralslag har bestilt beregninger av hvor mye med vil koste å legge ned pelsdyrnæringa i Norge fra Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics.

En ordning som kompenserer alle aktører i næringa vil totalt koste samfunnet om lag 1,78 milliarder kroner, er konklusjonen. I tillegg kommer engangskostnader på mellom 520 og 767 millioner kroner. Dermed blir summen på til sammen minst 2,3 milliarder kroner.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, mener Pelsdyralslaget burde ha lagt beregningene ut på sine nettsider, slik at de kan ettergås som del av den offentlige debatten om den varslede avviklingen av næringa.

Stort sprik i beregninger

Hun viser til en rapport Dyrevernalliansen har bestilt fra konsulentselskapet Menon, som tidligere denne uka anslo kostnadene ved å legge ned næringa til 165 millioner kroner.

– Det er noe litt annet 2,3 milliarder. Hvorfor spriket mellom de ulike beregningene er så stort, er vanskelig å si, når vi ikke har innsyn i rapporten Pelsdyralslaget viser til. Mye tyder på at det lagt inn veldig mange avledede kostnader og at det er regnet som om ingen av pelsdyroppdretterne skulle komme i jobb igjen, sier Kleveland til Nationen.

Et vedtak i Stortinget fra januar 2017 gikk inn for opprettholdelse av pelsdyroppdrett som næring i Norge. Men da regjeringen tiltrådte i januar i år, sto det i regjeringserklæringen at pelsdyrnæringa gikk en styrt avvikling i møte. Høyre og Fremskrittspartiet, som ikke har gått inn for avvikling, uttalte i den forbindelse at regjeringens minste parti – Venstre – hadde fått gjennomslag.

Dyrevernalliansen har på sin side bestilt en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser at over 90 prosent av dem som har lagt ned pelsdyrproduksjonen i perioden fra 2004 til 2016, har funnet annen inntekt.

Godt voksne menn

Det er i underkant av 200 pelsdyrprodusenter igjen i Norge. En rapport som Nationen omtalte tirsdag, som var laget av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Pelsdyralslaget, viser blant annet et bilde hvor de resterende utøverne i næringa i snitt er godt voksne menn som i liten grad har høyere utdannelse.

– Er det grunn til å tro at det vil være like enkelt for dem som er igjen å finne annen inntekt?

– Det vet vi ikke sikkert. Basert på tilgjengelige tall vil et stort flertall gå videre til annen jobb. Dessuten vil de som legger ned framover få kompensasjon og omstillingsstøtte. Det har ikke de som hittil har lagt ned fått. Derfor vil de som legger ned framover på mange måter få en lettere situasjon, sier Kleveland.

Hun mener regjeringen bør legge 100 millioner kroner på bordet i 2019 til pelsdyroppdrettere som skal legge ned produksjonen. Dyrevernalliansen har satt rundt 400 millioner som sitt foreslåtte tak på en statlig kompensasjonsordning.

– I tillegg bør oppdretterne be om å få utbetalt de verdiene som finnes i næringas egne organisasjoner. De bør ikke brukes opp i en forgjeves kamp mot en nedleggelse vi vet kommer, sier hun.

Halv milliard i verdier

Hun nevner Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond, som har en verdi på 133 millioner kroner. Videre trekker Kleveland fram Pelsdyrtrygdelaget, som er et forsikringsselskap for medlemmer av Pelsdyralslaget. Pelsdyrtrygdelaget og Pelsdyralslaget har en samlet egenkapital på 155,8 millioner kroner og samlede omløpsmidler på 280 millioner. Samlet sett utgjør disse verdiene 566 millioner kroner.

Hvis vi deler disse pengene på antall medlemmer i Pelsdyralslaget – siste tilgjengelige tall er 171 – tilsvarer det 3,3 millioner kroner per medlem.

– Tallene viser hvor store verdier som kan utløses ved en eventuell avvikling. Her må man selvfølgelig ta forbehold om gjeld og andre forpliktelser som ligger inne, skriver økonomirådgiver i Dyrevernalliansen Kristina Lervåg i en epost til Nationen.

Dyrevernalliansen understreker at de mener ikke at verdiene skal fordeles flatt mellom medlemmene.

– Vi påpeker at det foreligger store verdier som tilhører medlemmene i Pelsdyralslaget. Dette er penger som burde komme oppdretterne til gode i en krise som dette. Hvordan disse pengene skal brukes og hvordan de påvirker kompensasjonsordningen for øvrig, er det viktig å få en debatt om, skriver Lervåg.

Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025.