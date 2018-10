Kyrkjerådet fryktar kyrkjekutt

– Statsråden har gong på gong sagt at ho vil ta vare på den landsdekkjande folkekyrkja. Men i dette forslaget til statsbudsjett er det ikkje samsvar mellom lovnadene om å halda oppe ei folkekyrkje og dei reelle konsekvensane av dette forslaget i statsbudsjettet. Blir dette ståande, kan dette ramma prestetenesta i heile landet, seier leiar i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i ei pressemelding.

Ho peikar på at alle tilskotspostane til Kulturdepartementet er kutta med 0,5 prosent. Leiaren i Kyrkjerådet kallar denne omfordeling av pengane på kulturbudsjettet for ei systematisk nedbygging av folkekyrkja.

Ho er derimot glad for at regjeringa følgjer opp med løyvingar til kyrkjevalet neste år, og at det blir føreslege ein auke for å dekkja inn pensjonsutgifter.

Leiaren i Kyrkjerådet stiller seg derimot undrande til at det ikkje er løyvd noko til kyrkjebygga.

– Etter at statsråden gjekk så høgt ut på banen tidlegare i haust og lova å gripa fatt i dette, er det skuffande at det ikkje skjer noko. Behovet for å finansiera kyrkjebygga som ein viktig del av norsk kulturarv er klart dokumentert gjennom lang tid, og er etterlyst av partia på Stortinget. seier Gunleiksrud Raaum.