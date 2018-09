KS: Mye er uavklart rundt regionreformen

KrF og regjeringspartiene presenterte mandag sin enighet om regionenes nye oppgaver, men KS mener at regionreformen må konkretiseres ytterligere.

– På viktige områder som regional kompetansepolitikk og næringsrettet forskning må det komme langt mer tydelig overføringer av virkemidler dersom fylkeskommunene reelt skal styrkes som regional utviklingsaktør, slik både Stortinget tidligere og avtalepartnerne nå understreker at de ønsker, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Hun er glad for at flertallet på Stortinget har vilje til å flytte flere oppgaver fra statlig nivå til kommunene, men peker på at resultatet av enigheten så langt er mer utredning og lite konkret handling.

Nå håper KS at det kan komme endringer under stortingsbehandlingen.

– KS registrerer at regjeringen og KrF er åpne for endringer under behandlingen av stortingsmeldingen. KS er innstilt på en videre dialog med Stortinget i denne prosessen, slik at regionreformen konkretiseres ytterligere til glede for innbyggere og det regionale demokratiet, sier Helgesen.

(©NTB)