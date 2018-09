KrFU-lederen vil ha KrF inn i regjering

– Det er bare sånn vi kan ha hånden på rattet og være med i dag-til-dag-avgjørelser, sier Tønnessen til NRK.

Hun viser til at partiet allerede har samarbeidet med den sittende regjeringen i fem år. Hadde KrF vært med i regjeringen, ville partiet fått enda mer gjennomslag, mener ungdomslederen.

Tønnessen mener også at det kan bli enklere å få et ja nå som Per Sandberg og Sylvi Listhaug er ute av regjeringen.

Hun sier at å felle den sittende regjeringen for i stedet å samarbeide med Arbeiderpartiet og venstresiden er ikke aktuelt.

– Jeg velger Frp framfor SV og Rødt, sier hun til NRK.

Men meningene i ungdomspartiet er delte. I Vårt Land torsdag anbefalte KrFUs to avtroppende nestledere Jarle Aarbakke Tollaksen og Olaus Trygve Bjuland å gå inn i regjering. Ungdomspartiets to påtroppende nestledere, Edel-Marie Haukland og Nikolai Skogan, advarer imidlertid sterkt mot Frp-samarbeid i fredagens Vårt Land.

