Frustrert over at KrFs unge ønsker å regjere med Frp

– Jeg håper de voksne i KrF er klokere enn ungdommene. Dette vedtaket bryter med løftet vi ga før valget om ikke å sitte i regjering med Frp. Det er meget alvorlig, fordi tillit og troverdighet er helt avgjørende, sier Bondevik til NTB.

Han er fylkesleder i Akershus KrFU og barnebarn av Kjell Magne Bondevik (KrF) som var statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Nå gruer han seg til å drive valgkamp dersom moderpartiet følger etter ungdomspartiet.

– Det blir vanskelig å sitte i debatter å forsvare KrFs politikk, når alt kan endre seg etter valgnatten bare fordi vi har svake meningsmålinger. Den politiske avstanden mellom KrF og Frp er kjempestor. Det vil være ødeleggende for KrF i lang tid fremover dersom vi går inn i regjering med Frp, sier Bondevik.

Solberg-kritikk

Han tror at statsminister og Høyre-leder Erna Solbergs overraskende besøk på KrFU-landsmøtet fredag kveld bidro til å vippe noen tvilere over på ja-siden.

– Det at hun snakket om hvor viktige KrF er i det borgerlige samarbeidet så tett opp til debatten vår tror jeg har spilt inn, sier han.

Blant andre NTB snakket med under landsmøtet var meningene delte om Solbergs besøk og tale spilte noen avgjørende rolle.

Jevnt ble det uansett. Lørdag ettermiddag – etter en time lang debatt – stemte 47 av 80 landsmøtedelegater for at KrF vil få større gjennomslag i en regjering med Høyre, Venstre og Frp. 33 stemte for ikke å gå inn regjering.

Forutsetter gjennomslag

Martine Tønnessen ble lørdag gjenvalgt som KrFU-leder. Hun argumentere i sitt innlegg for å ta moderpartiet inn i regjering med Frp, forutsatt at de klarer å forhandle fram en regjeringsplattform som gir gjennomslag for KrFs politikk.

– Gjennomslag i en ny plattform er en klar forutsetning, sier Tønnessen til NTB.

– KrF suger i opposisjon. Derfor må vi inn. Og husk at en regjering styres av en plattform, ikke av det enkelte partiprogram, sa fylkesleder Jonas Sayed fra Rogaland KrFU – en av delegasjonene med flest landsmøtedelegater.

Bundet mandat

Begge de to nye nestlederne argumenterte mot å gå inn i en regjering med Frp, men møter i KrFs landsstyre med et bundet mandat til å stemme for regjeringsdeltakelse.

– Jeg representerer KrFU og vil bringe argumentene fra dette landsmøtet videre inn i landsstyret. Jeg er stolt av den åpne debatten vi har hatt, sier andre nestleder Edel-Marie Haukland til NTB.

Første nestleder Nikolai Berglund Skogan sier at han stemte for ikke å gå inn i regjering med Frp fordi det var dette partiet formidlet i valgkampen.

– Men nå blir min jobb å fronte dette vedtaket inn i landsstyret i KrF, sier han.

Ros fra Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide sier i en SMS til NTB at han er glad for engasjementet i KrFU i en viktig sak for partiet.

– Jeg registrerer at det er uenighet, men en sterk vilje til å søke regjeringsmakt. Og den innflytelsen peker KrFU på at vi skal bruke til å bekjempe fattigdom, en mer offensiv klimapolitikk og en mer human asylpolitikk. Det er jeg veldig glad for, og vi tar med innspillet i KrFs videre prosess, sier Hareide.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til NTB at landsstyremøtet i KrF kommende fredag først og fremst skal lande prosessen med å gi partiet et tydelig politisk prosjekt.

– Så blir det opp til landsstyret å si noe om tidsplanen fram mot avklaring av samarbeidsspørsmålet, sier Ropstad.

Avviser Frp

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold sier til ABC Nyheter lørdag at garantien KrF ga før stortingsvalget 2017 om ikke å gå inn i en regjering med Frp, fortsatt må gjelde. Derimot mener han at KrF må vurdere å bytte side.

– Jeg er av dem som mener vi ikke kan utelukke det, sier han.

Det kan i så fall åpne for et regjeringsskifte med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister i løpet av perioden. Støre sier til samme nettavis at KrF vil få større gjennomslag for mange av sine hjertesaker med Ap enn med dagens regjering.