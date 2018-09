KrFs veivalg splitter partiet – opprop i begge retninger

To motstridende opprop så dagens lys etter at KrF-leder Knut Arild Hareide lanserte sin bok «Det som betyr noe» tirsdag. Mange tolker boken som et innlegg for å ta KrF mot venstre, noe Hareide selv benektet under boklanseringen.

Frykter reaksjoner

Først kom sju ordførere og varaordførere på banen med en epost til partiledelsen der det ifølge TV 2 heter at «vår klare anbefaling er at KrF på Stortinget bekrefter samarbeidet med høyresiden i norsk politikk».

Ordførerne i Finnøy, Hå, Kvitsøy og Sogndal, samt varaordførerne i Time, Klepp og Sola skriver ifølge Stavanger Aftenblad blant annet at et slikt retningsvalg utvilsomt vil skape reaksjoner, men at disse vil være små sammenlignet med reaksjonene på et linjeskifte mot venstre.

De ber også om fortgang i prosessen for å unngå ytterligere problemer med nominasjonsarbeidet i forkant av lokalvalget neste høst.

Troverdighet

Deretter fulgte 23 sentrale KrF-ere i Rogaland opp med en kraftig advarsel mot å følge Venstre inn i regjering med Høyre og Frp, fordi det vil «sette partiets politiske ideologiske troverdighet i fare» og flytte det politiske tyngdepunktet «lenger mot høyre fløy enn noen annen regjering i norsk historie», skriver Aftenbladet.

Bak dette oppropet står blant andre lederen og nestlederen i Nye Stavanger KrF, lokallagsledere og gruppeledere, tidligere ordførere og varaordførere, fylkesstyremedlemmer, en tidligere statssekretær og en kandidat som ny Stavanger-biskop, ifølge avisen.

Ikke fredet

Lederen i Nye Stavanger KrF, Inge Takle Mæstad, viser til at KrF i valgkampen sa at det ikke var aktuelt å sitte i regjering med Frp. Han mener det vil være useriøst ikke å undersøke mulighetene for et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det understrekes at man ikke er på regjeringsjakt, samtidig som man heller ikke har sagt at regjeringen er fredet for hele stortingsperioden.

Velgerne med?

KrFs varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand sier til TV 2 at KrF bør gå inn i dagens regjering. Lokalt samarbeider han og lager budsjetter med Ap og SV.

– Men jeg har vondt for å tro at Hareide har velgerne bak seg om han går i den retningen i et eventuelt regjeringssamarbeid, sier Jørgensen.

Fortsette uansett

Fredag skal KrFs landsstyre starte innspurten på prosessen for å lande partiets retningsvalg.

– Jeg vil ikke kortslutte noen prosesser i partiet nå. Det er ikke jeg som skal ta et valg, det er partiet som skal ta et valg, sa Hareide under tirsdagens boklansering.

Hareide sier til NTB at han vil komme med sine råd i løpet av prosessen, og at han er innstilt på å fortsette som partileder uansett hva som blir utfallet.

– Alle som går inn i debatten, må være forberedt på at det kan bli et valg vi ikke selv har pekt på. Men vi står alle på for KrF. Noen kommer til å bli skuffet, sier han.

