KrFs «stortingsutmelding» vekker uro i Frp

– De kan ikke bare melde seg ut av et folkevalgt organ i denne perioden, sier Frps Roy Steffensen, som er leder av Stortingets utdanningskomité.

– De er nødt til å behandle sakene med respekt for de andre partiene og dem sakene angår. Ellers må de be om at sakene blir utsatt i påvente av en avklaring internt i KrF. Det er jeg åpen for, legger han til.

Steffensen reagerer på at KrF, slik han ser det, nå ikke synes interessert i å jobbe fram løsninger på konkrete politiske saker.

– At KrF skal la være å engasjere seg i sakene, slik at vi ikke vet hvor flertallet ender før saken kommer i salen, synes jeg ikke er holdbart, sier han til NTB.

Mot alle forslag

Det var ABC Nyheter som fredag meldte at KrFs stortingsgruppe har besluttet å stemme imot stort sett alle forslag fra andre partier i Stortinget, inntil partiets veivalg er avklart.

– På grunn av den situasjonen partiet er i, vil vi i stor grad ikke stemme for annet enn egne forslag. Dette er stortingsgruppens vedtak, var budskapet fra KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Uttalelsen kom etter at KrF overraskende stemte ned alle SVs 15 forslag om å undersøke hvordan regjeringens ulike kutt i velferdsordninger har rammet svake grupper.

– Vanskelig situasjon

Steffensen viser til en konkret sak om hvorvidt asylsøkere med avslag skal få rett til videregående skole i Norge som nå ligger til behandling.

– Det er en typisk sak hvor det kan være uenighet mellom ikke-sosialistisk og sosialistisk side og KrF kan ha avgjørende betydning. Men så skal de ikke bry seg om å snakke med noen av partiene og forhandle fram en løsning, men bare stemme for det de er for og mot det de er mot? sier han.

– De setter hele Stortinget i en vanskelig situasjon med denne tilnærmingen, hvor de i praksis velger å melde seg ut av den praktiske delen av norsk politikk de neste tre ukene.

Intens dragkamp

Den intense dragkampen om KrFs veivalg fortsetter når partitoppene deltar på lukkede møter i Bergen mandag og Ålesund tirsdag.

Hareide fikk fredag støtte i landsstyret i viktige spørsmål knyttet til avviklingen av det avgjørende landsmøtet 2. november.

Delegatene skal først stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i regjering. Dersom resultatet blir ja, skal landsmøtet så stemme over politisk retningsvalg, altså om de vil gå i regjering med høyresiden eller venstresiden, ifølge NRK.

Samtidig er det klart at spørsmålet om avstemningsrekkefølge skal behandles under landsmøtet, noe som betyr at spørsmålet kan bli behandlet, og endret, i landsmøtesalen.

Posisjonering

Det pågår nå en intens kamp om KrFs gunst, også utenfor partiets egne rekker.

Statsminister Erna Solberg (H) følte lørdag også behov for å ta Hareide i forsvar etter at Finansavisens redaktør Trygve Hegnar i en lederartikkel trakk fram Judas Iskariot i sin beskrivelse av det han mener er KrF-lederens svik mot egne velgere og Solberg.

– Selv om jeg er skuffet over Knut Arilds anbefaling, må vi unngå å bruke negative kallenavn på hverandre, skriver Solberg på Facebook.

Lørdag parkerte Unge Venstre et forslag om å utvide abortgrensen til 24. uke, et forslag som fikk KrF til å reagere sterkt. Solberg gjentok for øvrig i et blogginnlegg denne uken at dagens abortlov ligger fast.

Samtidig meldte VG fredag at Ap-nestleder Hadia Tajik under en lunsj i New York uttalte at KrF kan få utenriksministeren i en ny Ap-ledet regjering. Tajik bekrefter uttalelsen, men sier den ble sagt i en spøkefull tone.