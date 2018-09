KrFs flørt med venstresiden skuffer Willoch

Den tidligere statsministeren og Høyre-lederen blir søndag feiret av partifeller, men også nåværende og tidligere politikere fra andre partier, inkludert tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik. Men den sittende KrF-lederen Knut Arild Hareide har skuffet jubilanten ved å råde partiet til å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet.

– Jeg har hele tiden følt, og jeg tror mange også i KrF har følt, at de er ideologisk sett et borgerlig parti. Vi har så mye samarbeid bak oss at det er naturlig å fortsette det. Så dette at de da skulle skifte side og bryte med den samarbeidstradisjonen og med sin ideologiske bakgrunn, er veldig skuffende, sier Willoch til NTB under sin egen bursdagsfeiring.

Selv om partiet ikke har bestemt seg, så har det skapt en usikkerhet som Willoch i seg selv synes er problematisk.

Høyre hadde invitert til mottakelse i Høyres Hus i forbindelse med at Willoch fyller 90 år onsdag.

Både statsminister Erna Solberg, Frp-leder og finansminister Siv Jensen og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande deltar på feiringen. Det gjør også Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng. Knut Arild Hareide er ikke til stede.