KrF-lederen i ilden hos viktige fylkeslag

Hareide og de to nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad skal de neste ukene delta på en rekke møter i KrFs fylkeslag, i forkant av at partiet holder ekstraordinært landsmøte 2. november.

Først ut er altså Agder torsdag kveld. 20 av 24 lokallagsledere i det snart sammenslåtte fylket deler ikke Hareides syn om at partiet bør søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ifølge en undersøkelse NRK har gjort. I fylkeslaget finnes det også stemmer som mener Hareide ikke kan fortsette som leder.

Også nestleder Kjell Ingolf Ropstad deltar på møtet i Vennesla torsdag. Møtet er lukket for mediene.

Agder KrF holder sitt ekstraordinære årsmøte 26. oktober og skal da velge 18 delegater til landsmøtet.

Dette blir den største fylkesdelegasjonen, fulgt av Rogaland, som Hareide besøker sammen med Bollestad på fredag. Også i Rogaland er motstanden mot å samarbeide med venstresiden stor, men ifølge Stavanger Aftenblad mobiliserer Ap-vennlige krefter for at Hareide skal bli hørt.

Rogaland har sitt ekstraordinære fylkesårsmøte 20. oktober og skal da velge 16 av de 193 landsmøtedelegatene.

Fylkesårsmøtene skal også avgjøre om de skal binde delegatene på landsmøtet til å stemme for et bestemt syn. Fylkesstyret i Agder innstiller på at deres delegater ikke bindes, men at de skal reflektere synet i fylkeslaget så langt som mulig.

