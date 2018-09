Kommentator: – Hareides råd er et ultimatum

– Det er klart at dette er et ultimatum. Dersom partiet ikke vil være med på hans politiske prosjekt, har han ikke noe annet valg, sier tidligere Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen til NTB.

Fredag ga Hareide et tydelig råd til KrFs landsstyre om å vurdere et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet framfor å gå inn i dagens regjering. Avstanden til Fremskrittspartiet er for stor, mente Hareide, som samtidig avviste at han stiller «kabinettsspørsmål» i saken.

Nestlederne viktig

Men får han ikke partiets støtte, har han ikke noe annet valg enn å gå av, mener Mathisen, som tidligere også har vært Hareides rådgiver.

Hva nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad nå velger å gjøre, vil få stor betydning. Begge mener at KrF først burde snakke med dagens regjering om et mulig samarbeid.

– Blir de stående, er det et signal om at de jobber for å kaste Hareide. Men hvis de ser hvor dramatisk dette blir og velger å stille seg bak sin leder, kan dette bidra til å vippe partiet mot venstre, tror Mathisen.

Skulle det motsatte skje, og Hareide går av, kan Ropstad og tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen være mulige arvtakere til partiledervervet, sier hun.

– Advarsel til regjeringen

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk tror på sin side at Hareide vil bli kastet om partiet beveger seg mot venstre.

– Han har satt hele partiets framtid og eksistens på spill ved å lefle med Arbeiderpartiet og den politiske venstresiden. Jeg kjenner godt til grunnfjellet i KrF, og i partibastionene på Sør- og Vestlandet blir ikke dette tatt nådig opp, sier han til ABC nyheter.

Selv om KrF skulle følge Hareides råd om å se mot venstre, blir regjeringen trolig ikke felt med det første, mener valgforsker Bernt Aardal.

– Men det er vel en advarsel til regjeringen om at de ikke skal ta KrFs støtte for gitt, sier Aardal til VG.

– Solberg blir felt

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende tror derimot at Solberg-regjeringen blir felt om Hareide får partiet med seg til venstresiden.

– Det som blir spennende nå, er hvorvidt KrF stiller seg bak lederen sin, sier Gulbrandsen til VG.