Klart flertall for Høyre, Frp og Venstre-regjering i Rogaland KrF

Hareides veivalg fikk støtte fra bare 43 av 135 delegater.

Et overveldende flertall i KrFs største fylkeslag har vedtatt at partiet bør gå i regjeringssamtaler med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Rogalands-benken på KrF-landsmøtet vil bestå av 15 delegater som støtter et blått regjeringssamarbeid og én som vil stemme for å gå i regjering med Ap og Sp.

– Vi skulle hatt fem delegater dersom Rogalands-benken skulle reflektert det som er oppfatningen på her på dette årsmøtet. Flertallet sikret seg, og det skuffer meg, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, til NTB.

Hun er den eneste fra Rogaland som vil stemme for partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Tar selvkritikk

KrF-nestleder Olaug Bollestad ønsker i motsetning til partilederen at KrF først snakker med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Hun håpet å se flere enn den ene stemmen til Hareide blant Rogalands delegater. I forkant av avstemningen oppfordret Bollestad fylkesårsmøtet «så innstendig hun kunne» om å sørge for å gi listen legitimitet.

– Det var flere som ville gå for Ap og Sp enn det som gjenspeiles på listen, og jeg hadde ønsket meg et mer representativt valg. Partiledelsen bør ta selvkritikk for at vi ikke har vært tydeligere på å ivareta prosessen på en god måte, sier Bollestad til NTB.

Satt feil standard

Leder Inge Takle Mæstad i Nye Stavanger KrF frykter at det nå blir et ras av fylkesårsmøter som følger etter Rogaland og lar «vinneren ta alt» – slik at mindretallets syn ikke blir representert i delegasjonene som skal til landsmøtet.

– Vi har satt en feil standard for de kommende årsmøtene. Det kan lage flere og dypere sår enn nødvendig i partiet vårt. Listen herfra speiler absolutt ikke det årsmøtet mente, og det svekker legitimiteten, sier Mæstad til NTB.

Ga råd

Etter en debatt der mange talte varmt for Hareides veivalg, fikk hans råd til slutt støtte fra bare 43 av 135 delegater. Det tilsvarer 32 prosent av fylkesårsmøtet.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy flagget lørdag standpunkt for å innlede forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Etter at 32 prosent av fylkesårsmøtet hadde stemt for Hareides linje, rådet hun årsmøtet til å bruke ett av sine 15 kryss for Tengesdal – som nå skal representere mindretallet alene.

