Kartlegging: Lokallagsledere i KrF delt i synet på veivalget

Respondentene har i to separate spørsmål tatt stilling til de ulike regjeringsalternativene i kartleggingen fra NRK.

På spørsmålet om lokallagslederne er «for eller mot et mulig regjeringssamarbeid med Ap og Sp, slik KrF-leder Knut Arild Hareide har anbefalt?», svarer 82 av de spurte (35 prosent) at de er for. 42 prosent er imot og 23 prosent har svart «usikre/vil ikke svare».

På den andre siden svarer 61 (26 prosent) ja på spørsmålet om de mener at «KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp». 45 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 29 prosent svarer «vil ikke konkludere/er usikker/vet ikke».

Respondentene er ikke blitt spurt om det tredje alternativet – som er å fortsette i opposisjon som i dag.

I tillegg til at mange er usikre i sitt valg, er det også 74 av lokallagslederne som ikke har svart på kartleggingen. Dermed er det usikkert hvor mye man kan lese ut av tallene.

Et flertall av respondentene (56 prosent) mener at Knut Arild Hareide er den rette til å lede partiet. 10 prosent mener at Hareide må gå, mens 34 prosent svarer «usikker/landsmøtet må avgjøre/vil ikke kommentere».