Jordvern var aldri tenkt flytta frå stat til nye regionar

– Det er ingenting i avtalen som går på overføring av jordvern eller endring av motsegnsretten, fortel Hoksrud til Nationen etter dagens oppslag.

Retten til å komme med motsegner, kanskje betre kjent som «innsigelsesretten», er eit verkemiddel som kan nyttast dersom ein plan er i strid med nasjonale interesser, viktige regionale interesser eller andre vesentlege interesser.

I dag kan fylkesmennene, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjere om kommunale vedtak, mellom anna i saker om jordvern.

Strategien for jordvern ligg framleis til grunn. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Då Kristeleg Folkeparti blei einig med regjeringspartia om kva oppgåver som skal overførast frå stat til fylke i regionreforma, var naturvernoppgåver eitt av punkta som kom fram. Punktet om at vern at matjord skal flyttast frå stat til fylke blei omtalt av ei rekkje medium, men er ikkje korrekt, ifølgje Landbruks- og matdepartementet.

I to saker, éi med bondelaga og éi med Senterpartiet, blei temaet også tatt opp av Nationen. Fleire andre aktørar har òg kontakta Nationen for å ytre meininga si om den trudde flyttinga av jordvern-ansvaret.

– Ikkje tilfelle

Ifølgje Landbruks- og matdepartementet er det derimot ikkje nokon plan om å flytte ansvaret for vern av matjord.

– Eg trur nokon har lest avtalen og tolka, seier Hoksrud.

Ministeren fryktar no at mange rundt om i Noreg no trur at det kjem endringar om jordvern.

– Mange vil tru at ein no skal fatte avgjerder om jordvern berre lokalt, men dette er ikkje tilfellet i det heile. Strategien for jordvern ligg framleis til grunn, slår Hoksrud fast.

Kjem ny strategi

Annonse

Dagens strategi for jordvern, som blei behandla i slutten av 2015, slår fast at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar. Det målet skal ein gradvis nå innan 2020. Tidlegare år har omdisponering av dyrka jord ligge på om lag 6000 dekar.

– Vi er på veg mot å nå målet på under 4000 dekar innan 2020. I 2017 blei 4025 dekar omdisponert, seier Hoksrud.

Også i framtida vil fylkesmannen, statens mann i norske fylke, ha motsegnsrett. Hoksrud seier samstundes at det vil komme ein oppdatert strategi for jordvern.

– Det vil komme ein oppdatert strategi i samband med framlegginga av statsbudsjettet, avsluttar den ferske landbruks- og matministeren.

Bondelaget er letta

Nyheita om at ansvaret for jordvern aldri var tenkt flytta, blir tatt godt imot i Noregs Bondelag. Etter einigheita mellom KrF og regjeringa om oppgåver til regionane, sat også Bondelaget igjen med oppfatninga om at jordvern var tenkt flytta frå stat til regionar, seier leiar Lars Petter Bartnes.

– Vern av matjord er eit nasjonal ansvar og då må nasjonale styresmakter ha motsegnsrett, sa Bartnes til Nationen tysdag.

Han er glad for tidlegare utsegner kom på feil faktagrunnlag.

– Eg er glad for at Hoksrud stadfestar at det ikkje blir endringar i motsegnsretten. Det er ein viktig reiskap for å vareta jordvernet generelt og sårbarheita til jordressursen spesielt.

Bartnes er i tillegg glad for at jordvern får ekstra plass i det komande statsbudsjettet.

– Statsråden seier at det kjem ein oppdatert jordvern-strategi, og det er bra, avsluttar leiaren i Norges Bondelag.