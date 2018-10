Jensen: – Frps verdier er ikke annenrangs

– Jeg har stor respekt for at partier har interne prosesser og har derfor valgt helt bevisst å ikke «blande meg inn» i prosessen som går i KrF. Hva de bestemmer seg for, er deres sak, sa Frp-lederen i talen sin til Frps landsstyre lørdag.

– Men når Frp, våre velgere og politikere blir rakket ned på, stemplet og forsøkt demonisert, da er det en selvfølge at vi reagerer. Fremskrittspartiets verdier er ikke noe dårligere enn andre politikeres verdier, fortsatte Jensen.

Enkelte av kommentarene hun har reagert på, har kommet fra KrF-hold, utdyper partilederen overfor NTB.

– Ikke fra KrF som parti, men det har kommet mange enkeltuttalelser den siste tiden som jeg tror har blitt opplevd som veldig leie av mange av Frps tillitsvalgte og folkevalgte over det ganske land, sier Jensen.

– Dette trodde jeg vi var ferdige med for fem år siden, fortsetter hun.

Frp-lederen understreker likevel at hun fortsatt er åpen for å samarbeide med KrF og Knut Arild Hareide.

– Vi har funnet mange gode kompromisser i fem år sammen med Høyre, Venstre og KrF, sier Jensen.

– Dette har jeg også alltid innerst inne trodd at også KrF mente. At de var et parti som delte våre felles verdier for landet. Slik føltes det også i dagene da vi forhandlet om mulig flertallsregjering høsten 2013. Vi var fire partier som hørte sammen, og det var derfor Knut Arild var, som han selv har bekreftet i høst, klar til å gå inn i regjering med Frp i 2013, sier Frp-lederen.

