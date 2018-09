Innkaller til ekstraordinært landsmøte i KrF

KrFs landsstyre diskuterte fredag ettermiddag prosessen som skal avgjøre om partiet skal velge regjeringssamarbeid med de borgerlige eller med venstresiden.

Et klart flertall har tatt til orde for ekstraordinært landsmøte, skriver avisen Dagen. NTB får også bekreftet at det vil bli holdt ekstraordinært landsmøte.

I sin tale til landsstyret rådet KrFs leder Knut Arild Hareide til å vurdere regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Men motstanden mot en venstredreining er stor i deler av partiet.