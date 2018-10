– Ikkje noko friluftsløft

Regjeringa foreslår å løyve 4 millionar kroner til stiprosjektet, som skal gå til å planleggje, skilte og merke turstiar. Dei vil også løyve 2 millionar kroner til ferietilbodet for barn frå låginntektsfamiliar og 1,17 million kroner til kulturvernprosjektet Historiske vandreruter.

Sjølv om DNT er glad for desse løyvingane, saknar dei ei større satsing på friluftsliv.

– Vi er skuffa over at vi ikkje ser noko auka nivå på tilskotet til friluftsaktivitetar eller driftsstøtta til DNT, seier Per Hanasand, styreleiar i DNT.

Tilskotet er det same som i fjor, og da meiner Hanasand at det i realiteten er eit kutt. Han peikar også på at fleire naturvernspostar i budsjettet har blitt kutta.

– Naturen er heile grunnlaget for friluftslivet, og vi må sørgje for å ta vare på han for generasjonane som kjem etter oss, avsluttar Hanasand.