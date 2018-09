Hareide utelukker omkamp om regionreformen

Etter at KrF mandag inngikk en avtale med regjeringspartiene om oppgavefordelingen i regionreformen, frykter motstandere av reformen at løpet er kjørt.

Spørsmålet er om avtalen står seg dersom KrF i høst bestemmer seg for at de heller vil samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet enn de borgerlige.

– Jeg kan ikke begynne å spekulere i enkeltsaker, for da går jeg inn i en prosess som jeg ikke vil kortslutte, sa Hareide til NTB etter å ha lansert bok tirsdag.

Noen timer senere ønsker Hareide å presisere uttalelsen. Som svar på spørsmålet om han utelukker at reformen kan komme i spill, skriver han i en tekstmelding:

– Ja, hele partiet stiller seg bak reformen.

Hareide sier at han er fornøyd med avtalen KrF har fått med regjeringen.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått så mange oppgaver til regionene. Vi er ikke så fornøyd med strukturen, jeg mener den ikke står seg like godt. Men vi har ut ifra vår størrelse og kapasitet sikret en viktig desentralisering. Det er viktig for KrF, sier partilederen.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad svarte mandag utvetydig ja på spørsmålet om reformen vil blir stående selv om det skulle bli et regjeringsskifte som følge av KrFs veivalg.

