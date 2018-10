– Kan få første regjering uten et fløyparti siden Bondevik

– Utfordringen med å gå inn i Solberg-regjeringen er at sentrumspartiet KrF da går inn i regjering med et fløyparti, sa KrF-leder Knut Arild Hareide under en debatt i regi av Fædrelandsvennen i forkant av kveldens møte i Agder KrF i Vennesla.

I debatten møtte Hareide sin egen nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som mener KrF heller burde se mot dagens regjering for å få innflytelse.

Hareide understreket at ønsket om å danne regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er alternativet som ligger mest mot sentrum, til tross for at et slikt regjeringsalternativ kan trenge støtte fra SV for å få flertall.

– Det alternativet jeg peker på, er det mest sentrumsorienterte valget. Det er ikke et venstreorientert alternativ. Og lykkes jeg, får vi den første regjeringen siden Bondevik-regjeringen som ikke har med et fløyparti, sa Hareide.

Ropstad er redd for fremtiden til kontantstøtten dersom SV får innflytelse, og han sa at han mener KrF har fått til mye med Erna Solberg som statsminister.

– Det er en lang rekke saker vi har fått gjennomslag for hos Solberg-regjeringen, og da mener jeg det ville vært naturlig å utforske den veien først, fordi utfordringen på den andre siden er at SV vil få mye innflytelse over politikken, sa Ropstad.