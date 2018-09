Hareide advarer mot individualisme på høyresiden i ny bok

Partiet står midt i et veivalg om samarbeid med den politiske høyresiden eller venstresiden, og boka vil trolig bli lest med interesse av folk som lurer på hvor KrF-lederen står i dette spørsmålet. Klassekampen har fått tilgang til et kapittel av boka hvor Hareide skriver at «de sosiale forskjellene i samfunnet er økende, og flere opplever uro og utrygghet». Han går ifølge avisen langt i å peke på høyresiden i politikken for å finne en årsak.

– Individualismen vi finner i liberalismen på høyresiden i norsk politikk, bekymrer meg. Den gjør enhver til sin egen lykkes smed. Det fører til at flere står alene, skriver han.

Samtidig slår Hareide fast at «KrF er et fellesskapsparti», og at «fellesskapet nå er truet».

Annonse

Varaordføreren i Bergen, Maria Moltu, som meldte seg ut av KrF i mars, leser utdraget fra boken som et bevis på at Hareide ser mot venstresiden i politikken.

– Hvis de lanserer KrF som «fellesskapspartiet», ser jeg det som et uttrykk for en ideologisk retning som passer godt med Arbeiderpartiets slagord om at alle skal med. Det er en bekreftelse på at de går i den retningen, sier Moltu, som meldte seg ut av partiet blant annet fordi hun mente de var for utydelige når det gjelder hvem de vil samarbeide med. Hun mener selv at KrF har mest å vinne på å slutte seg til partiene i regjeringen.