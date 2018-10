Grøvan varsler omkamp på landsmøtet om stemmerekkefølgen

– Konstruert for å parkere ett av tre forslag, sier KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan om forslaget til voteringsrekkefølge til det ekstraordinære landsmøtet som 2. november skal avgjøre partiets veivalg.

I sakspapirene som ble klare og sendt ut tirsdag kveld, legges det opp til at Grøvans forslag om å «fortsette som konstruktivt opposisjonsparti (...) på ikke-sosialistisk side» settes opp mot å søke å gå i regjering.

Dersom Grøvans forslag faller, skal det stemmes over partileder Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller nestleder Kjell Ingolf Ropstads forslag om å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Overstyring

– Det gir ingen mening å legge opp til en avstemning der man først skal be landsmøtedelegatene ta stilling til å gå i regjering eller ikke. Det er ingen som har foreslått å gå i regjering for regjerings skyld. Det er bare en grunn til at man har valgt å gjøre det på denne måten, og det er for eliminere det tredje forslaget, sier Grøvan til NTB.

– Dette er en kraftig politisk overstyring som legger opp til å frata landsmøtets delegater en reell mulighet til fritt å ta stilling til de tre ulike forslagene. Dermed vil man også svekke landsmøtets legitimitet. Dette er konstruert for å parkere sentrumsveien, legger han til.

Foreslår endring

Grøvan varsler omkamp når det ekstraordinære landsmøtet samles.

– Jeg jobber sammen med flere andre om et alternativt forslag til voteringsorden og rekkefølge. Det finnes ulike måter å gjøre dette på, mener han.

En mulighet er ifølge Grøvan å sette alle de tre forslagene opp mot hverandre. Dersom ingen får flertall, går de to veivalgene med flest stemmer videre til en andre voteringsrunde.

– Et betydelig mindretall i landsstyret støtter meg. Jeg har gjort kjent for Hareide at jeg jobber for et alternativt forslag. Så får det bli opp til landsmøtet, sier Grøvan.