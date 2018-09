Grande: – Ap skal være partiet for «the working class hero»

– Vi skal være partiet for the working class hero, utbasunerte en energisk Grande, da han presenterte de første forslagene til utvalget på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag.

Grande varslet en tøffere linje mot EØS-avtalen fremover.

– Vi må si klart og tydelig fra at dersom det oppstår motstrid mellom de påleggene som kommer fra EU, og de ambisjonene vi har for norsk arbeidsliv, da er hensynet til arbeidstakerne det viktigste for Ap, sa Grande til applaus fra salen.

– For ingen skal utnyttes på norsk jord, la Grande til.

Han kritiserte regjeringen for ikke å bruke det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen og heller skyve avtalen foran seg «i sin iver etter å svekke arbeidstakernes rettigheter».

Vil offentliggjøre dommer

Utvalget skal levere sin innstilling i starten av oktober, men presenterte sine første forslag for landsstyret tirsdag.

Grande sier utvalgets to hovedforslag er et kompetansefond som skal sikre kompetanseutvikling hos alle arbeidstakere, og et nasjonalt løft for å kvalifisere dem som i dag står utenfor arbeidslivet.

Utvalget kommer også med flere forslag for å styrke arbeidstakeres rettigheter, som nye krav til innsyn i lønns- og arbeidsforhold ved kjøp av tjenester til offentlig sektor og økt innsyn i informasjon om aktører med alvorlige brudd på arbeidslovgivningen sektor. Utvalget mener det bør vurderes å offentliggjøre dommer og sanksjoner ved brudd på arbeidslivslovgivningen etter svensk modell, ifølge Frifagbevegelse.

Nei til Aleris-modellen

Utvalget vil også stramme inn på mulighetene til å organisere ansatte i enkeltmannsforetak.

– Aleris-modellen har ingen plass i Aps arbeidsliv, sa Grande til kraftig applaus fra salen.

26 konsulenter i den privateide helse- og omsorgsbedriften Aleris Ungplan gikk tidligere i høst til sak mot arbeidsgiveren fordi de mener de urettmessig har vært leid inn som konsulenter når de burde ha vært fast ansatt.

Utvalget vil også ha opplæring i den norske arbeidslivsmodellen inn i læreplanene i norsk skole, samt doble fagforeningsfradraget.

– Store ord

Erlend Wiborg, Frps representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener Arild Grande og Ap «har frekkhetens nådegave» om EU og EØS.

– Ap har gjennom alle år sagt ukritisk ja til alt fra EU/EØS. Når Frp har problematisert flere av konsekvensene rundt EØS-avtalen, har Ap vært de som har angrepet oss da EØS-avtalen har vært hellig for Ap, skriver Wiborg i en epost til NTB.

– Hvis Ap nå hevder de skal ta hensyn til «working class people», så vil jeg utfordre dem på tre forslag fra Frp: Innføre nasjonal minstelønn, sørge for at norske velferdsytelser går til norske statsborgere og andre som arbeider i Norge, og redusere skattenivået for vanlige norske arbeidere, skriver Wiborg.

Sps arbeidspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen sier det viktigste tiltaket for å reetablere et trygt arbeidsliv er å stoppe sosial dumping på grensen.

– Da må Ap erstatte fri arbeidsinnvandring med regulert arbeidsinnvandring. Sp venter i spenning på om Ap tør å omsette de store orda i praksis, skriver Lundteigen i en epost til NTB.