Fylkesvaraordfører: – KrF har solgt Finnmark på billigsalg

– KrF har solgt Finnmark på billigsalg på bakrommet. Vi er dypt skuffet, sier Ap-politikeren til NTB.

87 prosent av finnmarkingene stemte mot tvangssammenslåing under folkeavstemningen i mai. Jensen Bech mener at KrF og regjeringspartiene ikke forstår finnmarkingene.

– Vi hadde et håp om at KrF ville lytte til Finnmarks befolkning. Når de fleste er totalt imot, mener vi at det er lurt å lytte til det, sier han.

– Regionreformen er et makkverk av en reform som har startet i helt feil ende.

Varaordføreren understreker at han ikke har gitt opp håpet.

Annonse

– Vi holder fast ved vårt primærstandpunkt. Nå må vi snu alle steiner, ta tiden til hjelp og se hva vi kan gjøre fram mot Stortingets behandling.

Jensen Bech er positiv til at fylkeskommunen skal få økte oppgaver, men ønsker ikke at det skal gå på bekostning av Finnmark som eget fylke.

– Finnmark ønsker demokrati og vil fortsette å styre over egen utvikling.

Han mener at det vil bli uheldig med et gigantisk fylke med enorme avstander. Samtidig mener han det fortsatt vil være lurt å ha offentlige myndigheter nært grensen mot Russland.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms er imidlertid fornøyd med en avklaring. Han mener det er på tide å forberede den nye regionen Troms og Finnmark.

– Vi har tro på at vi kan gjøre ting bedre ved å styre det fra vår egen region, enn å vente på signaler fra Oslo hele tiden, sier han til NRK.