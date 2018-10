Full sprik i Sveriges borgerlige allianse

Mye tyder på at Moderaterna-leder Ulf Kristerssons forsøk på å danne regjering strander helt. Ekot i Sveriges Radio erfarer at han søndag vil gå til talmannen i Riksdagen for å si fra om det.

Tanken om en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna ble lansert av Kristersson som en mulig løsning på det fastlåste regjeringsspørsmålet. Det ble ikke tatt godt imot.

Liberalernas leder Jan Björklund avviste ideen i en kronikk i Aftonbladet lørdag, og senere samme dag sa også Centerpartiets partileder Annie Lööf klart nei.

– Alliansen over

– Centerpartiet sier nei til en allianseregjering bestående av færre enn fire partier. Vi vil fortsette å forhandle over blokkgrensene, sier hun, og oppfordrer Moderaterna til å trekke tilbake forslaget.

– Vi sier nei fordi vi mener en regjering må være bredere. En regjering slik det er foreslått vil også trenge aktiv støtte fra Sverigedemokraterna for å kunne slippes fram, sier Centerpartiets leder.

– Man kan ikke tolke dagens utspill på noen annen måte enn at Alliansen nå i praksis er over, sier SD-leder Jimmie Åkesson til Aftonbladet.

Han kommenterer de to sentrumspartienes siste beskjed slik:

– Det er urovekkende at både Lööf og Björklund stadig tydeligere beveger seg mot Socialdemokraterna. En ny regjering ledet av sosialdemokratene, bygd på Centern, Liberalerna og Miljöpartiet, tror jeg vil være svært dårlig nytt for Sverige, sier han.

Skuffet

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor la ikke skjul på sin skuffelse da hun møtte pressen lørdag.

– Jeg er skuffet og lei meg for at to av mine alliansekolleger har landet der de har gjort i dag, sier den norsk-svenske partilederen ifølge nyhetsbyrået TT.

Også Moderaternas leder Ulf Kristersson beklager beskjeden fra Liberalerna og Centerpartiet.

– I dag har Centern og Liberalerna gitt meg beskjed om at de på nåværende tidspunkt sier nei til Moderaterna forslag om hvordan Sverige kan få en regjering som kan gjennomføre Alliansens felles politikk. Det beklager jeg, skriver han i en uttalelse.

Valget i Sverige endte som kjent med at ingen av de to blokkene fikk parlamentarisk flertall, og Sverigedemokraterna ruver med sine 62 mandater i Riksdagen som en gigant på vippen. Men ingen vil samarbeide med det høyrepopulistiske partiet.

SD-støtte stridens kjerne

Björklund skriver i sin kronikk at han mener det må gjøres en større innsats for å få på plass en regjering hvor alle de borgerlige Allianse-partiene deltar.

Björklund åpner også for en storkoalisjon bestående av Alliansen og Socialdemokraterna – eller av Socialdemokraterna og Moderaterna.

Ifølge Björklund har Kristersson foreslått flere mulige løsninger som vil innebære å danne regjering med støtte fra Sverigedemokraterna (SD). Lööf og Centerpartiet har imidlertid vært spesielt sterkt imot en slik løsning.

Anders Ygeman, Socialdemokraternas gruppeleder i Riksdagen, sier i en skriftlig kommentar til TT at ballen nå ligger hos Moderaterna.

– Jeg setter pris på at Centern og Liberalerna tydelig fortsetter å ta stilling mot å gi SD avgjørende innflytelse. Det er nå opp til Kristersson å gi beskjed om hvordan han håndterer sitt sonderingsoppdrag tirsdag og hva talmannen deretter vurderer som hensiktsmessig, sier han.