Flere norske politikere har fått passordene sine lekket

De siste årene har det dukket opp flere databaser hvor man kan sjekke om eget passord er blitt lekket gjennom forskjellige datainnbrudd hos internettselskaper de siste årene.

I en av disse databasene har Aftenposten funnet de tidligere passordene til flere norske toppolitikere. En av dem er utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– Dette er et passord jeg har benyttet. Det kan jeg bekrefte. Det er et gammelt passord, men mange bruker jo varianter av det samme passordet, og det er veldig uheldig, sier Astrup etter at han onsdag fikk vite at passordet han har brukt, ligger åpent tilgjengelig på nettet.

Også helseminister Bent Høie (H) kan ha fått passordet sitt lekket fra en konto hvor han registrerte seg med stortings-epostadressen. Han sier at det er fem år siden han brukte epost tilknyttet Stortingets domene.

– Jeg kan ikke huske at jeg har hatt det passordet. På Stortingets epost ble vi bedt om å bytte hele tiden, sier Høie.

Aftenpostens stikkprøver viser at norske toppolitikere og næringslivsledere tyr til svært åpenbare og nære fraser når de skal lage sine passord. I mange tilfeller brukes navnet på kona, barn eller hunder, i kombinasjon med fødselsår eller andre tall.