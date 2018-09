Duket for valgthriller i Sverige

Et stort spørsmål er om de rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet eller den borgerlige firepartialliansen, med Moderaterna, Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna, blir største blokk.

Ifølge SVT/Novus' siste meningsmåling leder de rødgrønne med 39,9 prosent mot 38,5 for Alliansen.

I debatten hos TV4 torsdag kveld fastholdt statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna gang på gang at satsinger på velferd og flere politifolk ikke kan forenes med store skattekutt.

Opposisjonen svarte med nok en gang å vise til at skattene har økt under Löfven, mens helsekøene også har økt, og det er blitt færre politifolk, ifølge nyhetsbyrået TT.

Kaotisk

Statsministerduellen står mellom Löfven og konservative Moderaternas leder Ulf Kristersson. Men ingen av de to ønsker å samarbeide, forhandle eller inngå avtaler med Sverigedemokraterna, og dermed går det mot langtrukne regjeringsforhandlinger etter valget.

Kristersson mener Alliansen, i motsetning til de rødgrønne partiene, fremstår som en samlet blokk og dermed kan gjøre krav på regjeringsmakt, selv om de rødgrønne partiene samlet skulle bli større.

Dette avfeier Löfven, som mener det er helt uaktuelt å slippe til Alliansen hvis hans blokk blir størst. Men et fortsatt rødgrønt styre er likevel avhengig av støtte fra noen av partiene på motsatt side av blokkgrensen for å få flertall, noe ingen av dem hittil har villet snakke høyt om.

I inneværende periode har en avtale mellom de sju øvrige partiene hold SD utenfor innflytelse. På mange måter vil dagens situasjon fortsette, med den forskjellen at Sverigedemokraterna (SD) blir mye større.

Mot katastrofevalg

For Löfven har valgkampen vært tung. Til tross for at økonomien går så det suser og ledigheten synker, går Socialdemokraterna mot sitt dårligste valg på over 100 år. Partiet har nær halvert sin oppslutning siden 1990-tallet og styrer mot rundt 25 prosents oppslutning.

– Vi har en økonomisk styrke vi ikke har sett på lenge i Sverige. Vi vil sørge for at den kommer alle til gode. Derfor skal vi fortsette å investere i skoler, velferd og høyere pensjoner, sa Löfven nylig til NTB.

Det store lyspunktet på rødgrønn side er Vänsterpartiet, norske SVs søsterparti, som ser ut til å få rundt 10 prosent av stemmene.

Etter en opptur for miljø- og klimaspørsmål i kjølvannet av sommerens skogbranner i Sverige har Löfvens koalisjonspartner Miljöpartiet falt tilbake i valginnspurten.

Ingen tilnærming

Alliansen har opplevd at SD har tilrevet seg initiativet på den politiske høyresiden, ikke minst etter at 163.000 asylsøkere kom til landet i 2015. SD har tatt titusener av velgere fra både Socialdemokraterna og Moderaterna.

Noen tilnærming mellom de fire borgerlige partiene og SD har det ikke blitt, og lederbyttet i Moderaterna i fjor høst viste hvor betent temaet er. Kristerssons forgjenger Anna Kinberg Batra måtte gå av nettopp fordi hun åpnet for samarbeid med SD.

– Det holder ikke at tiden går. Sverigedemokraterna må før eller senere ta et oppgjør med hele sin politiske historie, slo Liberalernas partileder Jan Björklund nylig fast overfor NTB.

SD-leder Jimmie Åkesson advarer for sin del de to store partiene mot å fryse ut partiet og ber dem slutte å behandle det som «en sykdom som tilfeldigvis har inntatt Riksdagen».