Corbyn støtter ny brexit-avstemning hvis partiet ønsker det

Corbyn har gjentatte ganger tidligere sagt at resultatet av folkeavstemningen i 2016 må respekteres. Labour-ledelsen vil heller ha nyvalg dersom Theresa May ikke får støtte i Parlamentet for den endelige brexitavtalen.

Under første dag av det fire dager lange landsmøtet i Liverpool sa partilederen imidlertid at han støtter en ny brexit-avstemning dersom partiet bestemmer seg for det.

Storbritannia skal formelt tre ut av unionen 29. mars neste år, og både befolkningen og den konservative regjeringen er dypt splittet i synet på framtida utenfor EU.

Bekymret for fremtiden

Brexitdebatten er ventet å overskygge det meste på Labours landsmøte, men det er foreløpig uklart hvordan et forslag om en ny EU-folkeavstemning vil bli utformet. Saken vil bli et hett diskusjonstema i dagene som kommer.

Partiet sliter ikke bare med brexit-saken, også partiledelsen skaper splittelse.

Tidligere statsminister Tony Blair uttrykket tidligere denne uken bekymring for partiets fremtid. Den tidligere Labour-lederen tror det britiske folket aldri vil velge Jeremy Corbyn som statsminister.

Tror på snarlig valg

Svaret på det komme relativt raskt. Under sin åpningstale på landsmøtet understreket partilederen at et parlamentsvalg trolig er nært forestående.

– Det er mange konservative parlamentsmedlemmer som er sinte på sin egen regjering, sa Corbyn.

Statsminister Theresa Mays brexitplan ble nådeløst sablet ned på EUs toppmøte i Salzburg tidligere denne uken. Ifølge Sunday Times har Mays stab i all stillhet begynt å forberede et nyvalg i november. Det skal ha som formål både å redde brexit-forhandlingene og å sikre at May fortsetter som statsminister.

Delte meninger

De fleste av Labours 500.000 medlemmer stemte i 2016 for å fortsette EU-medlemskapet, mens mange av partiets medlemmer i parlamentet støttet brexit.

Under søndagens åpningsdag i landsmøtet var flere hundre medlemmer iført T-skjorter hvor det sto «Elsker Corbyn, hater brexit».

Søndag samlet tusenvis av demonstranter fra organisasjonen People's Vote seg i Liverpools gater. Organisasjonen krever at en skilsmisseavtale med EU må være gjenstand for en ny folkeavstemning.

– Labour er nødt til å ta en avgjørelse. Vi kan ikke lenger sitte på gjerdet, sier leder Mike Buckley i People's Vote.