Begge nestlederne går mot Knut Arild Hareide

Om fem uker, 2. november, skal et ekstraordinært landsmøte i KrF vedta hvilken retning partiet skal ta framover. Den beslutningen kan bli historisk.

Hareide har falt ned på Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sine foretrukne regjeringspartnere, og han ga på KrFs landsstyremøte fredag sitt klare råd til partiet om å vurdere dette alternativet.

– Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag det er mulig å få i samarbeid med Ap og Sp, uten SV, sa han i talen til landsstyret.

– Umulig å forbli på vippen

Skulle Hareide få flertallet i partiet bak seg, vil det være første gang i historien at KrF danner regjering med Ap.

Bollestad og Ropstad ønsker på sin side først å starte sonderinger med dagens regjering.

– Det har sittet langt inne å skulle samarbeide med Frp. Men vi vil jo eventuelt gå inn med et votum fra landsmøtet, nettopp for å sette et fotavtrykk, fastslo Bollestad på en pressekonferanse etter landsstyremøtet.

Alle tre er imidlertid krystallklare på at det er umulig å forbli i dagens vippeposisjon som opposisjonsparti på Stortinget.

– Når man står i spagaten over lengre tid, får man vonde muskler, konstaterer Bollestad.

Indre strid

Det har lenge vært sterk indre strid i KrF om partiet skal holde seg på borgerlig side eller søke samarbeid med de rødgrønne. Striden ble ikke mindre etter Hareides tydelige råd. Allerede fredag haglet kritikken.

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener partilederens analyse er mangelfull.

– KrF hører hjemme på ikke-sosialistisk side. Vi har oppnådd mange og viktige seire i samarbeidet med dagens regjering de siste fem årene. Det er en avgrunn mellom grunnfjellet i Ap og grunnfjellet i KrF i spørsmål som handler om menneskeverd og sorteringssamfunn, sier han til NTB.

KrFU-leder Martine Tønnessen mener Hareide bedriver en selektiv historiefortelling:

– Han utelater viktige seire KrF har fått med dagens regjering, for ikke å snakke om det ideologiske fellesskapet, sier hun til Dagbladet.

Både Grøvan og Tønnessen peker på at en Ap-Sp-KrF-regjering vil være avhengig av SV for å få flertall.

Unngå budsjettkollisjon

Ifølge Hareide er datoen for det ekstraordinære landsmøtet valgt for ikke å kollidere med forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Vi vil ikke sette det politiske Norge på vent, sier KrF-lederen, som ikke ønsker å spekulere i om han kan fortsette som partileder dersom landsmøtet ikke følger hans råd, men vedtar å gå inn i dagens regjering.

Samtidig vil regjeringspartiene bli holdt på pinebenken de neste ukene om hvorvidt de kan regne med KrFs budsjettstøtte eller ei.

Frp-leder Siv Jensen advarer KrF mot venstredreining.

– Mange vil reagere på et KrF-samarbeid med venstresiden, spesielt på Sør- og Vestlandet, mener hun.

Jensen legger i disse dager siste hånd på neste års statsbudsjett, som skal legges fram mandag 8. oktober. Hun trenger KrFs støtte for å få det gjennom i Stortinget.

Ifølge VG kan statsminister Erna Solberg komme til å stille kabinettsspørsmål dersom hennes regjering ikke får et klart flertall for budsjettet.

Åpen dør

Ap-leder Jonas Gahr Støre holder på sin side døra vidåpen for KrF.

– Det er klart at hvis flertallet skifter, så er Arbeiderpartiet klar, sier han.

Men Støre gjør det også klart at det ikke er naturlig for Ap å lukke døra for SV.

– Vår erfaring med å samarbeide med SV er positiv, sier han til NTB.