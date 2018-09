Ap-velgere foretrekker Rødt foran KrF

Når personer som oppgir å stemme Arbeiderpartiet, får spørsmål om hvilke partier de helst ser at Ap samarbeider med, er Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet de klart vanligste svarene. Det bekrefter meningsmålingen, skriver Klassekampen. 59,6 prosent vil samarbeide med SV og 51,2 med Sp.

Mer overraskende er det at Rødt kommer på tredjeplass, selv om Aps partileder Jonas Gahr Støre under sin valgkamp i fjor utelukket et samarbeid med partiet. I stedet åpnet han døren for Kristelig Folkeparti og Venstre, som kommer dårligere ut på målingen, ønsket som samarbeidspartner av henholdsvis 25,3 og 14,8 prosent av Aps velgere, mens Rødt er ønsket av 28 prosent.

Høyres Henrik Asheim mener tallene beviser at Støres veivalg har lav oppslutning blant Aps velgere.

– Det er også et tankekors for KrF at Aps velgere heller vil gå så langt til venstre enn å samarbeide med dem, sier han.

I målingen oppgir 18 prosent at de vil samarbeide med Miljøpartiet De Grønne, mens 13,9 prosent åpner for et Høyre-samarbeid. Kun 1,9 prosent vil se et samarbeid med Fremskrittspartiet.

Målingen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Høyre. Totalt 600 personer har svart på undersøkelsen i ulike perioder siden februar i år.