Ap-utvalg vil ha bredbåndsutbygging over hele landet

– God tilgang til internett er en forutsetning for levende distrikter med framtidsrettede arbeidsplasser, heter det i distriktsutvalgets innstilling.

Utvalget ledet av Cecilie Agnalt mener det offentlige må ta et langt større ansvar for utbytting av internettilgang i Distrikts-Norge. Arbeidet som gjøres på dette området i dag, er ikke tilstrekkelig, heter det i innstillingen.

Utvalget mener staten må ta regningen for utbygging av bredbånd og mobilnett i de områder det i dag ikke er kommersielt grunnlag for tilstrekkelig kapasitet.

Sikring av nett

Det må samtidig sikres midler til vedlikehold og sikring av nettene, mener utvalget.

Annonse

I alt 59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) dekningsundersøkelse 2018. 82 prosent av husstandene har tilgang til bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer. 89 prosent av alle husstander har tilgang til bredbånd basert på VDSL, fiber eller kabel-TV-nett.

Redusere studielån

Utvalget vil satse mer på desentralisert utdanning innenfor fagområder de ulike delene av landet har behov for, og foreslår finansiering direkte over statsbudsjettet.

– Slik kan de lokale studiesentrene sikres en grunnfinansiering som gir likeverdige og forutsigbare muligheter for kompetanseheving, etter- og videreutdanning for voksne i alle deler av Norge, heter det i innstillingen.

I dag er det mulighet for nedskriving av studielån for arbeidstakere i Finnmark og Nord-Troms. Ap-utvalget mener en utvidelse av denne ordningen bør vurderes med høyere satser der ordningen er i dag, og vurdere en viss utvidelse av det geografiske området hvor det er særlig behov for tilsvarende ordning, da med lavere satser.

I tillegg foreslår utvalget at de statlige virkemidlene i næringspolitikken må få en tydeligere distriktsprofil og at fylkeskommunene må gis mer beslutningsmyndighet over næringspolitikken.

Distriktsutvalget ble nedsatt av Arbeiderpartiets sentralstyre for å utvikle partiets distriktspolitikk. Endelig forslag til ny distriktspolitikk skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2019.